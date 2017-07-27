Нашумевшее дело о «пьяном мальчике» наконец отправится в суд. Стало известно, почему сбили шестилетнего Алёшу Шимко.

Расследование самой аварии завершено. Как сообщает «Лайф», 31-летняя Ольга Алисова сбила мальчика, потому что ей позвонили. И женщина отвлеклась на телефонный разговор. Напомним, в это время Алёша возвращался с дедушкой домой с детской площадки.

«В ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном», — объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, по факту аварии возбудили два дело. Первое — о самом ДТП. А второе — о халатности при проведении экспертизы, это расследование продолжается. Эксперты обнаружили в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя. Для шестилетнего ребёнка это соответствует 100 выпитым граммам водки.

Авария произошла ещё весной, но широкую огласку дело получило в июне. Тогда в сети появилась гневная петиция в адрес председателю Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Её подписывали жители всей России, особенно активными были сибиряки.

Добавим, по данным «РАПСИ», сегодня, 27 июля, Мособлсуд рассмотрит апелляцию по делу Ольги Алисовой. Суд проверит законность ареста обвиняемой.