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В Новосибирске предложили поставить памятник умершему солисту Linkin Park

Сегодня 09:15
307
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Новосибирские власти рассказали о том, что получили заявку местных жителей с предложением об установке памятнику известному рок-музыканту.

Речь идёт о 41-летнем экс-солисте Linkin Park Честере Беннингтоне, который на прошлой неделе покончил с собой в своём доме в Калифорнии. Накануне, как писал ВашГород.ру, в новосибирском клубе «Труба» прошёл вечер его памяти.

Как уточняет FlashSiberia, памятник предлагается сделать в виде скамейки, на которой будет сидеть музыкант. А на лавочку планируется нанести надпись «Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well we do…».

Добавим, что заявка была подана в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска», которые организовали власти города в преддверии юбилея. Предложить идею может любой новосибирец, и, если предложение получит одобрение, идею обязательно реализуют.

Комментарии 11
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Илья
13 2
А заодно и скинемся на материальную помощь его 6-ти детям и женам.
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Бусина
19 6
Видимо более достойной кандидатуры из числа россиян, и в самом Новосибе не нашлось????? Конечно, тогда пусть ставят памятник наркоману и алкашу, зато импортному........Есть же в ***** центр алкаша.......
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[[[[
6 8
Видимо более достойной кандидатуры из числа россиян, и в самом Новосибе не нашлось????? Конечно, тогда пусть ставят памятник наркоману и алкашу, зато импортному........Есть же в ***** центр алкаша.......
Он для Вас "алкаш и наркоман", а у него есть миллионы фанатов. которые его боготворят за его творчество. Он не убил никого и не ограбил. Его самоубийство-это его выбор, никто не знает, что творилось в его душе. Ну, а сожженное пианино было "алкашом и наркоманом"? Но его сожгли...Вроде, культурный объект, для людей поставлен... Я бы поставила памятник культурному новокузнечанину, это такая редкость, просто атавизм.
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КоляYeti 13872
1 3
Он для Вас "алкаш и наркоман", а у него есть миллионы фанатов. которые его боготворят за его творчество. Он не убил никого и не ограбил. Его самоубийство-это его выбор, никто не знает, что творилось в его душе. Ну, а сожженное пианино было "алкашом и наркоманом"? Но его сожгли...Вроде, культурный объект, для людей поставлен... Я бы поставила памятник культурному новокузнечанину, это такая редкость, просто атавизм.
Какой нахрен "душе"? Суицидники - страшные грешники, а бухающие и жрущие наркотики - стократно.
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Читатель
6 12
Видимо более достойной кандидатуры из числа россиян, и в самом Новосибе не нашлось????? Конечно, тогда пусть ставят памятник наркоману и алкашу, зато импортному........Есть же в ***** центр алкаша.......
Дура ты. Может быть он и наркоман и алкаш, но один из тех людей, который в жизни добился чего-то. Он навсегда остался в памяти, а про тебя не алкашку и не наркоманку никто и никогда не вспомнит.
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Блашик
0 4
Дура ты. Может быть он и наркоман и алкаш, но один из тех людей, который в жизни добился чего-то. Он навсегда остался в памяти, а про тебя не алкашку и не наркоманку никто и никогда не вспомнит.
Идиот это как раз ты.В памяти он остался,в чьей,нескольких дрочерах на его творчество,тогда так и говори.Да пока он не сдох его имени даже никто не знал.
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Читатель
4 0
Идиот это как раз ты.В памяти он остался,в чьей,нескольких дрочерах на его творчество,тогда так и говори.Да пока он не сдох его имени даже никто не знал.
Т.е. ты реально утверждаешь что его никто не знал? Дибил как раз ты.
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Евгений
0 0
Давайте , давайте ! Ещё не мало скоморохов - ,,дударей,, и ,,ложкарей,, откинувших копыта по молодёжке . Формируйте кумиров для выросших на клинском . В Армию призвать некого . Как будто достойные люди уже все увековечены .
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не алик
0 0
Т.е. ты реально утверждаешь что его никто не знал? Дибил как раз ты.
Ты в шары долбишься,дрочер?тебе же написали,что этот нарик остался в памяти нескольких дрочеров на его творчество.
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алекс
0 0
а вот действительно кто это такой ?
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