Новосибирские власти рассказали о том, что получили заявку местных жителей с предложением об установке памятнику известному рок-музыканту.

Речь идёт о 41-летнем экс-солисте Linkin Park Честере Беннингтоне, который на прошлой неделе покончил с собой в своём доме в Калифорнии. Накануне, как писал ВашГород.ру, в новосибирском клубе «Труба» прошёл вечер его памяти.

Как уточняет FlashSiberia, памятник предлагается сделать в виде скамейки, на которой будет сидеть музыкант. А на лавочку планируется нанести надпись «Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well we do…».

Добавим, что заявка была подана в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска», которые организовали власти города в преддверии юбилея. Предложить идею может любой новосибирец, и, если предложение получит одобрение, идею обязательно реализуют.