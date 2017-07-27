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Бывшего главу ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина будут судить в другом регионе

Сегодня 10:16
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vashgorod.ru

Слушание дела бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина перенесено в Абаканский городской суд. Такое решение вынес накануне Верховный суд РФ, пишет novokuznetsk.su.

Напомним, Юрий Мовшин обвиняется в смерти по неосторожности четверых пассажирок «Тойоты Премио», в которую он на своём «Ленд Крузере» въехал на большой скорости на трассе «Кемерово-Яшкино-Тайга» в апреле 2016 года.

Рассмотрение дела в другой регион перенесено по ходатайству обеих сторон.

Ранее житель Новокузнецка Виктор Смирнов создал в интернете петицию, в которой потребовал привлечь Юрия Мовшина к уголовной ответственности. Сейчас её подписало более 93 тысяч человек.

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