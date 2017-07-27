Премьер-министр рассказал, каким будет бюджет в ближайшие два года.

Как заявил Дмитрий Медведев, проект бюджета на 2018 — 2019 годы предусматривает обязательства правительства по повышению размеров пенсий и зарплат. Премьер-министр сообщил, что необходимой мерой является и поддержка уязвимых групп населения.

Проект предполагает, что в первую очередь будут решены самые волнующие проблемы. На их решение и будет выделена основная часть средств.

«Смысл подхода в том, чтобы максимально эффективно использовать деньги на решение наиболее острых задач, наиболее насущных задач. Мы исходим из того, что все, что мы включаем в приоритетные направления и проекты, являются такими задачами», — публикуют слова премьер-министра m24.ru.

С 1 августа в России пересчитают размер пенсий, о чем сообщал Ваш.Город.ру. Максимальная прибавка составит 222 рубля.

Политик рассказал, что планируется довести размер МРОТ до размера прожиточного минимума. А в ближайшие 20 лет, зарплаты россиян вырастут в полтора раза.