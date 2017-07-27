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Грядёт повышение зарплат и пенсий

Сегодня 10:16
804
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Expertrt.ru

Премьер-министр рассказал, каким будет бюджет в ближайшие два года.

Как заявил Дмитрий Медведев, проект бюджета на 2018 — 2019 годы предусматривает обязательства правительства по повышению размеров пенсий и зарплат. Премьер-министр сообщил, что необходимой мерой является и поддержка уязвимых групп населения.

Проект предполагает, что в первую очередь будут решены самые волнующие проблемы. На их решение и будет выделена основная часть средств.

«Смысл подхода в том, чтобы максимально эффективно использовать деньги на решение наиболее острых задач, наиболее насущных задач. Мы исходим из того, что все, что мы включаем в приоритетные направления и проекты, являются такими задачами», — публикуют слова премьер-министра m24.ru.

С 1 августа в России пересчитают размер пенсий, о чем сообщал Ваш.Город.ру. Максимальная прибавка составит 222 рубля.

Политик рассказал, что планируется довести размер МРОТ до размера прожиточного минимума. А в ближайшие 20 лет, зарплаты россиян вырастут в полтора раза.

Комментарии 8
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Сталин
14 0
Медведев-мы вам в 2018-2019 года кинем косточки и крошки с нашего барского стола.

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Кам 563
9 0
С 1 августа в России пересчитают размер пенсий, о чем сообщал Ваш.Город.ру. Максимальная прибавка составит 222 рубля. А налог на воздух семье из трех человек, за неделю отдыха выйдет в 1 000 рублей. Вот так решаем самые волнующие проблемы. А Минтранс предлагает взымать плату за верхнюю одежду в самолетах...
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люмпен
13 0
А в ближайшие 20 лет, зарплаты россиян вырастут в полтора раза. Забыли добавить , что цены , за это время , увеличатся в 10 раз . Перед ,,выборами" царя , чего только не обещают .
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Илья
3 0
А в ближайшие 20 лет, зарплаты россиян вырастут в полтора раза. Забыли добавить , что цены , за это время , увеличатся в 10 раз. .... не в 10 раз а в 3 раза
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Я так кумекаю:
0 0
Надо после таких теплых слов внести поправку в законодательство: продлить срок ннсменяемость президента и утвержденных им лиц на ближайшие 20 лет.
(Или посмертно, но не более чем на 2(два) года !?)
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Ветер перемен...
8 0
Пусть эти ублюдки себе в тендер (тендер-не большой вагончик с сзади паровоза для угля и воды) засунут срамные 222 рубля. Шесть лет гнобили россиян,унижали,уничтожали чтобы теперь перед выборами начать поливать нас дешёвыми, сладкими обещаниями. Нихрена у них не выйдет. Партия Единорасов должна исчезнуть.
Волонтёры Навального, что молчите,когда следующий митинг,где ваши агитации?! В других городах агитации идут полным ходом,всё больше людей ставят свои подписи за выдвижение Алексея.
20!8
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Митрич
0 2
Пусть эти ублюдки себе в тендер (тендер-не большой вагончик с сзади паровоза для угля и воды) засунут срамные 222 рубля. Шесть лет гнобили россиян,унижали,уничтожали чтобы теперь перед выборами начать поливать нас дешёвыми, сладкими обещаниями. Нихрена у них не выйдет. Партия Единорасов должна исчезнуть.
Волонтёры Навального, что молчите,когда следующий митинг,где ваши агитации?! В других городах агитации идут полным ходом,всё больше людей ставят свои подписи за выдвижение Алексея.
20!8
Во чувака плющит-то! Бобсь, что скоро по степени дурости и Хренару перещеголяет.... :-)))) Это ж чего только некоторые не курят...... :-))))
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