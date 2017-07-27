В Новокузнецке одним пляжем для инвалидов стало больше. В парке отдыха «Водный» открыли специализированную площадку для людей с ограниченными возможностями.

Это не первый пляж, приспособленный для инвалидов. В прошлом году оборудовали территорию в Орджоникидзевском районе в парке «Юга».

Наконец, очередь дошла и до центрального пляжа. Там установили специальный мостик и пандус, ведущий в воду. Изготовили конструкции на «ЗРМК» им. Н.Е. Крюкова. Помощь в монтаже оказали работники МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.

Как пишет Novokuznetsk.su, следить за купанием инвалидов будут спасатели. Они же помогут спуститься к воде, надеть спасательный жилет. Рядом с оборудованной территорией установили и специализированные биотуалеты. Доехать до пляжа люди с ограниченными возможностями смогут на социальном такси.