Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
На выходных в Новосибирске зарядят дожди и похолодает

«Водный» приспособили для инвалидов

Сегодня 10:43
132
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

В Новокузнецке одним пляжем для инвалидов стало больше. В парке отдыха «Водный» открыли специализированную площадку для людей с ограниченными возможностями.

Это не первый пляж, приспособленный для инвалидов. В прошлом году оборудовали территорию в Орджоникидзевском районе в парке «Юга».

Наконец, очередь дошла и до центрального пляжа. Там установили специальный мостик и пандус, ведущий в воду. Изготовили конструкции на «ЗРМК» им. Н.Е. Крюкова. Помощь в монтаже оказали работники МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.

Как пишет Novokuznetsk.su, следить за купанием инвалидов будут спасатели. Они же помогут спуститься к воде, надеть спасательный жилет. Рядом с оборудованной территорией установили и специализированные биотуалеты. Доехать до пляжа люди с ограниченными возможностями смогут на социальном такси.

Комментарии 1
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ