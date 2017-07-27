Жителей Новокузнецка атакуют пчёлы. Автолюбитель обнаружил на капоте своего автомобиля рой насекомых.

Как сообщает правоохранительный портал Кузбасса, автомобиль был припаркован во дворе одного из домов на проспекте Курако. Сегодня утром новокузнечанин увидел, что машина буквально облеплена пчёлами.

«Поведение пчёл — это тревожные звоночки для людей. Насекомые одни из самых первых чувствуют изменения в окружающей среде. Вы сами видите, что творится с погодой. Июль выдался очень дождливым. Пчёлам просто не хватает пропитания. Сейчас многие пчеловоды в Центральной России жалуются, что из-за холодного лета объёмы производства мёда в стране могут сократиться в разы. Пчелиные семьи могут не обеспечить даже себя кормом. Поэтому они и ведут себя нетипично. Но это полбеды, самое страшное, что из-за капризов погоды пчёлы не опыляют другие растения, а значит, последствия будут заметны и в следующем году», — рассказал новокузнецкий пчеловод Александр Беспалов Novokuznetsk.su.

По счастливой случайности, один из неравнодушных прохожих оказался владельцем пасеки. Он и помог владельцу машины избавиться от назойливых пчёл.