Не весь фастфуд одинаково безопасен.

В Кемерове в шаурмичной на Ноградской, 2 сотрудники Роспотребнадзора нашли опасную шаурму. В ней обнаружены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Это могло произойти из-за нарушений правил хранения продуктов, которые также выявили сотрудники ведомства.

Теперь павильон закрыли на 70 суток. За это время владелец должен привести всё в соответствие с требованиями. Кроме того, собственник точки общепита заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в Новокузнецке глава города Сергей Кузнецов после случая массового отравления шаурмой объявил войну незаконным павильонам.