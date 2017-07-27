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В Кемерове продавали ядовитую шаурму

Сегодня 11:46
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
avito.ru

Не весь фастфуд одинаково безопасен.

В Кемерове в шаурмичной на Ноградской, 2 сотрудники Роспотребнадзора нашли опасную шаурму. В ней обнаружены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Это могло произойти из-за нарушений правил хранения продуктов, которые также выявили сотрудники ведомства.

Теперь павильон закрыли на 70 суток. За это время владелец должен привести всё в соответствие с требованиями. Кроме того, собственник точки общепита заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в Новокузнецке глава города Сергей Кузнецов после случая массового отравления шаурмой объявил войну незаконным павильонам.

Комментарии 1
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гурман
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Весь фаст-фуд одинаково опасен!
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