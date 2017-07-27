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Уклонистам от армии нельзя работать на госслужбе

Сегодня 12:25
673
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Utro24.ru

Президент подписал закон, запрещающий в течение 10 лет работать на государственной и муниципальной службе тем, кто «откосил» от армии.

Закон, который запрещает уклонистам работать на госслужбе, подписали 26 июля. Теперь все военные коммисариаты страны обязаны проверить работников государственных и муниципальных учреждений. Наказания избегут лишь те, кто не служил в армии по уважительной причине. Те, кто «откосил», будут уволены.

Напомним, что в 2014 году был принят закон, запрещающий работу уклонистам в госучреждениях бессрочно. Однако Конституционный суд обжаловал такой запрет, поскольку он нарушал права граждан.

Теперь закон запрещает работать «откосившим» в госучреждениях только в течение десяти лет. Как сообщают РИАНовости, по прошествии этого срока, человек снова сможет восстановиться на госслужбу. Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.

Ранее ВашГород.ру писал, как в России планируют бороться с уклонистами. Чиновники предлагают рассылать повестки будущим призывникам по электронной почте и повысить призывной возраст до 30 лет.

Комментарии 21
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Эн
22 3
А сколько не служило депутатов и других работников администрации ? Их тоже надо уволить . Закон должен быть один для всех . А то у нас как-то однобоко все((
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****
4 0
Что за бред?
т.е. купленная статья в военнике будет считаться уважительной причиной? А уклонист это вообще кто?
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Дон Хенаро 45177
3 0
Что за бред?
т.е. купленная статья в военнике будет считаться уважительной причиной? А уклонист это вообще кто?
Это я))) Бугагага
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
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Игорь
5 0
Удивительно! У нас есть такие, кто ОФИЦИАЛЬНО не служил без уважительной причины?! Запись в военном билете: "Не служил. Почему, не знаем..." Или на госслужбе есть безногие или безрукие "членовредители"?
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аватар
Игорь
0 0
Удивительно! У нас есть такие, кто ОФИЦИАЛЬНО не служил без уважительной причины?! Запись в военном билете: "Не служил. Почему, не знаем..." Или на госслужбе есть безногие или безрукие "членовредители"?
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алекс
2 6
Дон Хенаро:
Это я))) Бугагага
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
Ты не уклонист ты трансгендер...таким в армии служить нельзя ...ты там всех мужиков совратишь))))))
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алекс
1 0
БУГАГА, БУГАГА, ОЧКО ОПЯТЬ АГА)))
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Венz
3 1
Что за бред?
т.е. купленная статья в военнике будет считаться уважительной причиной? А уклонист это вообще кто?
Это сынуля богатеньких, чиновных, депутатских и прочих блатных родителей.
Только ИХ детям это не помешает занять синекуры. А вот детей нищих рабоче-крестьян служить заставят, и, по любому государственных должностей им не видать.
Ну, может курьером, охранником, сторожем, уборщиком помещений за 8-10 тыс руб в месяц.
Можно посмотреть в поисковике, из каких конюшен вышли все сегодняшние министры, депутаты, сенаторы и проч.
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Кам 580
4 0
Уклонистам нельзя, а осужденным можно. Чего там по делу замов губернатора и олигарха местного? дело уже развалили? пол года прошло, и тишина. Потом на суде скажут все свободны, по истечения срока давности или по амнистии как с Мартиным вышло...
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Срамота
1 0
Дон Хенаро:
Это я))) Бугагага
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
Фу, засранец ! Какой ты мужчина, если не служил в Армии ?
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сова
1 0
Ты не уклонист ты трансгендер...таким в армии служить нельзя ...ты там всех мужиков совратишь))))))
Ссыкло он
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Акрихин
1 0
Это сынуля богатеньких, чиновных, депутатских и прочих блатных родителей.
Только ИХ детям это не помешает занять синекуры. А вот детей нищих рабоче-крестьян служить заставят, и, по любому государственных должностей им не видать.
Ну, может курьером, охранником, сторожем, уборщиком помещений за 8-10 тыс руб в месяц.
Можно посмотреть в поисковике, из каких конюшен вышли все сегодняшние министры, депутаты, сенаторы и проч.
Вот Хренара себя и выдал, он сынок богатеньких предков))))
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Дон Хенаро 45177
0 1
Вот Хренара себя и выдал, он сынок богатеньких предков))))
Акстись, это даже не мой пост...с Митричем синячите?)
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Митрич
1 0
Дон Хенаро:
Это я))) Бугагага
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
Хрена, ты даже тут обоср...лся! :-))))) Вот воистину ни стыда, ни совести! От себя бы добавил еще: " и ни чести!" :-))))

"Ура-а! Я хоть и уклонист, но "проскользаю"...... Почему-то, Хрена, меня не удивляет тот факт что ты либераст - и одновременно уклонист. Более того, не удивляет то, что либераст - и взяточник одновременно! Но чтобы хвалиться самому об этом направо и налево и даже кичиться этим - этого я ну никак в толк взять не могу! Видимо, не дано мне... :-)))) И хоть это для меня меня не просто дико, а "презрительно" дико, все же одна определенность все же присутствует - это определенность того, что такие как ты ни в коем случае не должны попадать ни во власть, ни в другие госструктуры! Это аксиома и никаких сомнений тут даже быть не должно.... Только ради одного этого готов бить всю вашу либерастню на корню.....
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Митрич
2 0
Вот Хренара себя и выдал, он сынок богатеньких предков))))
Да каких нахрен, богатеньких предков? Быдло, оно хоть и с маской показной значимости, все равно остается быдлом! Ни один умный и нормальный человек, независимо от политических взглядов, никогда сам не стал бы хвалиться что он взяточник и уклонист.... Разве только безбашенное на всю больную голову быдло... Что, собственно, на примере Хренары очень хорошо наблюдать... :-)))+
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Митрич
1 0
Фу, засранец ! Какой ты мужчина, если не служил в Армии ?
Он не мужчина, он - "оно", а таким можно не служить.... :-)))
Другой вопрос что они претендуют называться мужиками - вот это совершенно дико...
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Артём 10203
0 1
Фу, засранец ! Какой ты мужчина, если не служил в Армии ?
а вы служили ?
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z
0 0
Артём:
а вы служили ?
Ну а чего вы хотели? Армия чеховников формируется по тем же принципам.
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Акрихин
1 0
Дон Хенаро:
Акстись, это даже не мой пост...с Митричем синячите?)
Хренара, а что сегодня за праздник и ты так нажрался, что не помнишь своего поста, в котором признаёшься, что "откосил от армии" ?))))
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Акрихин
1 0
Ну а чего вы хотели? Армия чеховников формируется по тем же принципам.
Смирнов, а тебя за что выгнали из армии чеховников ?))))
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