Президент подписал закон, запрещающий в течение 10 лет работать на государственной и муниципальной службе тем, кто «откосил» от армии.

Закон, который запрещает уклонистам работать на госслужбе, подписали 26 июля. Теперь все военные коммисариаты страны обязаны проверить работников государственных и муниципальных учреждений. Наказания избегут лишь те, кто не служил в армии по уважительной причине. Те, кто «откосил», будут уволены.

Напомним, что в 2014 году был принят закон, запрещающий работу уклонистам в госучреждениях бессрочно. Однако Конституционный суд обжаловал такой запрет, поскольку он нарушал права граждан.

Теперь закон запрещает работать «откосившим» в госучреждениях только в течение десяти лет. Как сообщают РИАНовости, по прошествии этого срока, человек снова сможет восстановиться на госслужбу. Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.

Ранее ВашГород.ру писал, как в России планируют бороться с уклонистами. Чиновники предлагают рассылать повестки будущим призывникам по электронной почте и повысить призывной возраст до 30 лет.