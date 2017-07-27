Президент подписал закон, запрещающий в течение 10 лет работать на государственной и муниципальной службе тем, кто «откосил» от армии.
Закон, который запрещает уклонистам работать на госслужбе, подписали 26 июля. Теперь все военные коммисариаты страны обязаны проверить работников государственных и муниципальных учреждений. Наказания избегут лишь те, кто не служил в армии по уважительной причине. Те, кто «откосил», будут уволены.
Напомним, что в 2014 году был принят закон, запрещающий работу уклонистам в госучреждениях бессрочно. Однако Конституционный суд обжаловал такой запрет, поскольку он нарушал права граждан.
Теперь закон запрещает работать «откосившим» в госучреждениях только в течение десяти лет. Как сообщают РИАНовости, по прошествии этого срока, человек снова сможет восстановиться на госслужбу. Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Ранее ВашГород.ру писал, как в России планируют бороться с уклонистами. Чиновники предлагают рассылать повестки будущим призывникам по электронной почте и повысить призывной возраст до 30 лет.
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т.е. купленная статья в военнике будет считаться уважительной причиной? А уклонист это вообще кто?
т.е. купленная статья в военнике будет считаться уважительной причиной? А уклонист это вообще кто?
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
Это я))) Бугагага
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
т.е. купленная статья в военнике будет считаться уважительной причиной? А уклонист это вообще кто?
Только ИХ детям это не помешает занять синекуры. А вот детей нищих рабоче-крестьян служить заставят, и, по любому государственных должностей им не видать.
Ну, может курьером, охранником, сторожем, уборщиком помещений за 8-10 тыс руб в месяц.
Можно посмотреть в поисковике, из каких конюшен вышли все сегодняшние министры, депутаты, сенаторы и проч.
Это я))) Бугагага
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
Только ИХ детям это не помешает занять синекуры. А вот детей нищих рабоче-крестьян служить заставят, и, по любому государственных должностей им не видать.
Ну, может курьером, охранником, сторожем, уборщиком помещений за 8-10 тыс руб в месяц.
Можно посмотреть в поисковике, из каких конюшен вышли все сегодняшние министры, депутаты, сенаторы и проч.
Это я))) Бугагага
Закон распространяется на правонарушения, возникшие с 1 января 2014 года.
Я могу быть госслужащим))) Депутаты как всегда сделали пук в лужу))))
"Ура-а! Я хоть и уклонист, но "проскользаю"...... Почему-то, Хрена, меня не удивляет тот факт что ты либераст - и одновременно уклонист. Более того, не удивляет то, что либераст - и взяточник одновременно! Но чтобы хвалиться самому об этом направо и налево и даже кичиться этим - этого я ну никак в толк взять не могу! Видимо, не дано мне... :-)))) И хоть это для меня меня не просто дико, а "презрительно" дико, все же одна определенность все же присутствует - это определенность того, что такие как ты ни в коем случае не должны попадать ни во власть, ни в другие госструктуры! Это аксиома и никаких сомнений тут даже быть не должно.... Только ради одного этого готов бить всю вашу либерастню на корню.....
Другой вопрос что они претендуют называться мужиками - вот это совершенно дико...
а вы служили ?
Акстись, это даже не мой пост...с Митричем синячите?)
а вы служили ?