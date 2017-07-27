Новокузнечанка Алина спрашивает читателей ВашГород.ру, можно ли ещё купаться в водоёмах.

«Увидела у вас сегодня новость, что на „Водной“ открыли пляж для инвалидов. А не поздно ли? Сегодня, конечно, жара, но вообще, такое ощущение, что из-за холодов мы „прошляпили“ весь купальный сезон. Вот я сижу и думаю, может, сходить на речку, а то ни разу не была за лето. Или уже поздно, и вода холодная? Кто ходил недавно, как, можно ещё купаться? Что посоветуете?», — написала девушка.

От редакции: мы посоветуем сначала узнать правила безопасности на пляже и как себя на воде вести новичкам. Ну и, конечно, будьте в тренде с нашим рассказом о модных купальниках в Новокузнецке.

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