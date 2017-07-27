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На выходных в Новосибирске зарядят дожди и похолодает

Сходить на речку или уже поздно — вопрос дня

Сегодня 12:24
556
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнечанка Алина спрашивает читателей ВашГород.ру, можно ли ещё купаться в водоёмах.

«Увидела у вас сегодня новость, что на „Водной“ открыли пляж для инвалидов. А не поздно ли? Сегодня, конечно, жара, но вообще, такое ощущение, что из-за холодов мы „прошляпили“ весь купальный сезон. Вот я сижу и думаю, может, сходить на речку, а то ни разу не была за лето. Или уже поздно, и вода холодная? Кто ходил недавно, как, можно ещё купаться? Что посоветуете?», — написала девушка.

От редакции: мы посоветуем сначала узнать правила безопасности на пляже и как себя на воде вести новичкам. Ну и, конечно, будьте в тренде с нашим рассказом о модных купальниках в Новокузнецке.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группыво «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 6
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Дон Хенаро 45177
11 1
Алина, накатите на грудь пару раз по писят грамм...и вам будет по барабану на температуру воды))) И окружающей среды)))
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Добрые люди говорят...
1 0
... не столько из-за холодов, сколько из-за неготовности пляжей к купальному сезону. Многие и сегодня еще не готовы.
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Алина
10 0
Дон Хенаро:
Алина, накатите на грудь пару раз по писят грамм...и вам будет по барабану на температуру воды))) И окружающей среды)))
Засунь свои советы себе в гудок, сынуля
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романтик
0 0
Засунь свои советы себе в гудок, сынуля
А давай я тебе чо-нить засуну.по самые помидоры.
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Алина
0 0
А давай я тебе чо-нить засуну.по самые помидоры.
Чо нить засунь своей жене
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