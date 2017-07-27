Телеканал НВО заявил о выходе нового сериала, посвящённого Чернобыльской катастрофе.

Картина будет состоять из пяти серий, сообщают РИАНовости. Исполнителем главной роли станет Джаред Харрис.

Он сыграет роль ученого, которого Кремль направил расследовать причины страшной аварии. Съемки сериала начнутся весной 2018 года на территории Литвы.

Помимо «Игры престолов» телеканалу НВО принадлежит производство нашумевших сериалов «Секс в большом городе», «Клан Сопрано». Вероятно, новый сериал тоже станет успешным.