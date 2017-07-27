Администрация Новокузнецка и «Комбинат питания» рассказали, как проверяют питание для школьников.

Все продукты от поставщика проходят обязательную проверку по ГОСТу, ТУ. Сотрудники «Комбината питания» знакомятся с декларациями, фактурами, счетами и прочими документами. Поставки мяса, яиц, молока и так далее контролирует ветврач.

В случае, если продукты некачественные, «Комбинату питания» приходится расторгать договор с поставщиком и закупать новые.

«Составляется акт о некачественной поставке продукта. Собирается комиссия из товароведов, технологов, кладовщиков. Всё фотографируется, документируется, наши юристы сразу составляют акт о ненадлежащей поставке или о недопоставке. Работа ведётся строго», — рассказала исполняющая обязанности директора МБУ «Комбинат питания» Лариса Нейберг.

Так, в прошлом году для школ закупили некачественное сливочное масло. И пока расторгали договор со старым поставщиком и искали нового, ребятишки ели кашу без масла.

«На конкурсе отыгрался поставщик, у которого цена масла оказалась 97 рублей. И мы все пониманием, что за эти деньги качественного масла быть не может. Когда партия пришла, мы сделали экспертизу и убедились, что товар некачественный. <…> Если мы вернули партию товара, мы завтра привезти новый для кормления детей, к сожалению, не имеем права, контракт ещё не расторгнули. Эта процедура длительная, как правило, через суды", — добавила председатель Комитета образования и науки городской администрации Юлия Соловьёва.

Наказание для поставщика, который в прошлом году оставил детей без масла, пока не определили. Но руководство «Комбината питания» подало иск в антимонопольную службу о внесении ООО «Ариадна» в реестр недобросовестных. Дело пока не закрыто.





