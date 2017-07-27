В России составили рейтинг городов по качеству работы коммунальных служб. Оценки ставили сами жители — и в Сибири всё оказалось неплохо.

Аналитики компании Domofond.ru составляли рейтинг следующим образом. Респондентам из 100 городов предложили оценить высказывание «Я доволен работой коммунальных служб» по 10-балльной шкале. Изучали и качество работы, и динамику в сравнении с прошлым городом.

В целом по России показатель работы коммунальщиков — 5 баллов, за год цифра уменьшалась на 0,4 балла.

Города с лучшими коммунальщиками — это Нижневартовск, Сургут и Набережные Челны. В пятёрке лидеров также Тюмень и Нижнекамск.

Среди миллионников лучше всего дела обстоят в Москве — 6,1 баллов и седьмое место общего рейтинга. Новосибирск еле заскочил в первую двадцатку — 5,8 балла и 20-е место. В сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась — минус 2 пункта.

Рядом расположился наш сосед — Кемерово. Здесь тоже 5,8 балла, зато прогресс за 12 месяцев налицо — плюс 7 позиций. В Новокузнецке ситуация не намного хуже — 5,7 балла и плюс 6 позиций за год. Такие же цифры у Барнаула, а вот Томск заметно отстаёт. Здесь 5,4 балла и резкое падение за год — минус 15 позиций.

В аутсайдерах рейтинга оказались Махачкала, Архангельск, Шахты, Волгоград и Орск.

Напомним, недавно Новосибирск попал в рейтинг городов с самыми изношенными трубами. Риск коммунальных катастроф здесь особенно велик.