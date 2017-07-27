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Скоростной трамвай в Новокузнецке: каким он будет

Сегодня 14:46
632
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Townscape.ru

В скоростном трамвае в Новокузнецке будут кондиционеры и другие удобства.

Об этом рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. По его словам, новый транспорт представляет собой наземное метро. Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. Отдельные удобства есть для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками.

Но на реализацию проекта уйдут большие деньги. Потребуется заменить рельсы и всю контактную сеть в Новокузнецке. Чтобы снизить затраты, власти надеются попасть в федеральную программу. Другую часть расходов возьмёт на себя предприятие по договору концессии.

«Это когда город отдаёт на определённое время своё имущество и тот человек, который заходит с арендой, начинает создавать благо. Это благо есть транспортная доступность и улучшение инфраструктуры, которая, в принципе, всегда остаётся у города, но находится в пользовании. Мы запланировали к концу следующего года эту программу реализовать», — цитирует Сергея Кузнецова Novokuznetsk.su.

Не исключено, что скоростной трамвай запустят на проспекте Металлургов. Напомним, в прошлом году власти заявляли, что этот вид транспорта с Металлургов надо убрать. Также в администрации думают о возвращении трамвая на Курако.

Как уже писал ВашГород.ру, питерский предприниматель собирается запустить в Новокузнецке наземное метро.

Комментарии 21
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Серж
10 3
Наконец-то дошло что надо развивать скоростной трамвай! Лишь бы сделали... Это действительно очень эффективный транспорт для такого разбросанного территориально города
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Павел Фомин
12 0
Трамвай, именно скоростной, нужен для больших расстояний, связи отдалённых районов или объектов между собой и с центром.
Себя он окупит не сразу, а что бы это ускорить, надо выбирать маршруты где перемещается большая масса народа.
А просто так, внутри города, на малых расстояниях достаточно довести до ума, сделать более-менее безопасными, существующие маршруты. Так же, стоит вернуть, а кое где и добавить, кольцевые развязки, что бы добавить маневренности трамваю. Обучить диспетчерский персонал оперативным решениям в аварийных ситуациях по запасным вариантам движения.
Кстати, на днях смотрел какую то передачу о Чехии, обратил внимание на трамваи, которые почти не отличаются от тех, что ходили у нас десятки лет назад.
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Антон
9 2
Это бред ничего хорошего не получится как всегда. Только деньги разворуют и на этом все и закончится.
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Дон Хенаро 45177
35 5
Мэр под кайфом?
Утром было Deep Purple и Nazareth
Днем
" Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. "
Серега, вылазь из сауны, заканчивай с кокаином и звездуй на работу))))))
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555
15 2
Идиоты из админы соедините лучше центр и ильинку!!! Хатя о чем я (( это всего лишь попил свежи взятых кредитов(((
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*
9 0
Вопрос: "Скоростной трамвай в Новокузнецке: каким он будет?"

Ответ: "Никаким. Никакого трамвая не будет."

За последние 20 лет не то что новый трамвай не смогли сделать, так и существующий угробили.
Ага, ага. Будет у нас свой трамвай. С кондиционерами и проводницами.
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Профи
9 4
Вот реально интересно узнать, что они там курят или нюхают, перед тем как нести этот бред....
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Антон
1 2
Если строить то тогда воздушный монорельс. В беларусии уже производство начали.
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Митрич
9 0
Наконец-то дошло что надо развивать скоростной трамвай! Лишь бы сделали... Это действительно очень эффективный транспорт для такого разбросанного территориально города
Я понимаю, что тема интересна для горожан и ВГ еще раз 20 ее поднимет в той или иной интерпретации, но меня, после эйфории от первых слухов о скоростном трамвае, начинают посещать серьезные сомнения.
Ну, во-первых, Кузнецов там что-то трындел, что они-де ",..занимаются вопросом уже почти год", и В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ год назад ОН ЖЕ бил себя в грудь и кричал, что трамвай на Металлургов не нужен! Может, речь идет о каком-то другом Кузнецове, но тогда вполне логичен вопрос: кто есть и кто и кто из них мэр? :-))))
Далее: пишут что скорость движения скоростного трамвая - до 100 км/час... ГДЕ????? По просп. Металлургов????? Ведь именно там они хотят запустить первый пробный маршрут! В центре города, на поверхности, будут гонять вагоны по 100 км/час? И это там, где остановки - через каждые 100 метров? Что-то я с трудом себе это представляю!
Вся прелесть от скоростного вида транспорта ощущается на БОЛЬШИХ ПРОТЯЖЕННОСТЯХ! Именно на них такой трамвай и нужно запускать! Какой смысл от скоростного трамвая на Металлургов, если он там замучается разгоняться и тормозить около каждой остановки?
Скоростной трамвай уместен на межрайонных транспортных магистралях, на пригородных и даже междугородних направлениях. Скажем, между Новокузнецком и Осинниками (очень напряженное направление и скоростной трамвай там был бы просто спасением - насколько бы он сразу разгрузил южный въезд!). Даже на пресловутом направлении между Кузнецком и Запсибом через гору он был бы более уместен нежели на Металлургов (хоть с Акрихиным я эту тему и неоднократно высмеивал)..
Короче, непоняток и вопросов пока что очень много - даже больше чем радости от данной новости....
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Вася
0 0
Наконец-то дошло что надо развивать скоростной трамвай! Лишь бы сделали... Это действительно очень эффективный транспорт для такого разбросанного территориально города
Да что ж вы всю эту лапшу за чистую монету принимаете ,,,
Выборы скоро - началась предвыборная компания !
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Митрич
1 0
Дон Хенаро:
Мэр под кайфом?
Утром было Deep Purple и Nazareth
Днем
" Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. "
Серега, вылазь из сауны, заканчивай с кокаином и звездуй на работу))))))
Ну, если сама Хренара это сказала, что могу добавить я - жалкий поцреот-путиноид? :-)))
Только вот припоминается мне, что кто-то неоднократно тут верещал на форуме что он "... не против современного комфортного трамвая, как в европе"..... И что ж, Хренара, значит ли это что все вы, либерасты хреновы, даже мысли не допускаете что в России и в частности, в Новокузнецке подобное может появиться? Это ж до какой степени нужно ненавидеть свою страну, до какой степени не верить в перспективы своего города! Ну и накой такие как вы у власти со своим Насральным нам нужны? У кого после этих твоих "откровений" еще останется сомнение в отношении того, что как только вы придете к власти, то первое и единственное что вы сделаете - это окончательно развалите страну? Страшно даже представить что будет если такие как ты или навальный доберутся к власти... :-))))"
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Митрич
2 3
Это бред ничего хорошего не получится как всегда. Только деньги разворуют и на этом все и закончится.
С такими людьми как вы в этом точно можно не сомневаться..... Ведь самый главный вопрос: зачем кому-то для вас стараться если вы во все это не верите и все это вам нахрен не надо? :-(((
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Митрич
4 0
Трамвай, именно скоростной, нужен для больших расстояний, связи отдалённых районов или объектов между собой и с центром.
Себя он окупит не сразу, а что бы это ускорить, надо выбирать маршруты где перемещается большая масса народа.
А просто так, внутри города, на малых расстояниях достаточно довести до ума, сделать более-менее безопасными, существующие маршруты. Так же, стоит вернуть, а кое где и добавить, кольцевые развязки, что бы добавить маневренности трамваю. Обучить диспетчерский персонал оперативным решениям в аварийных ситуациях по запасным вариантам движения.
Кстати, на днях смотрел какую то передачу о Чехии, обратил внимание на трамваи, которые почти не отличаются от тех, что ходили у нас десятки лет назад.
+100500.
Полностью согласен! Добавить нечего, кроме того что старые "Татры", которые ходили у нас в 70-90-х годах, сегодня воспринимаются как эталоны... Эх, их бы сейчас сюда к нам! Примечательно, что во многих городах, в Москве к примеру, они до сих пор бегают, хотя им уже не один десяток лет.... А наши усть-катавские "гробы" разваливаются после 2-3 лет эксплуатации - может, поэтому многие и не хотят в них ездить?
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Митрич
0 1
Вот реально интересно узнать, что они там курят или нюхают, перед тем как нести этот бред....
Интересуетесь не просто так а профессионально? :-)))) Хотите сравнить? :-)))
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Ветер перемен...
1 0
Я понимаю, что тема интересна для горожан и ВГ еще раз 20 ее поднимет в той или иной интерпретации, но меня, после эйфории от первых слухов о скоростном трамвае, начинают посещать серьезные сомнения.
Ну, во-первых, Кузнецов там что-то трындел, что они-де ",..занимаются вопросом уже почти год", и В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ год назад ОН ЖЕ бил себя в грудь и кричал, что трамвай на Металлургов не нужен! Может, речь идет о каком-то другом Кузнецове, но тогда вполне логичен вопрос: кто есть и кто и кто из них мэр? :-))))
Далее: пишут что скорость движения скоростного трамвая - до 100 км/час... ГДЕ????? По просп. Металлургов????? Ведь именно там они хотят запустить первый пробный маршрут! В центре города, на поверхности, будут гонять вагоны по 100 км/час? И это там, где остановки - через каждые 100 метров? Что-то я с трудом себе это представляю!
Вся прелесть от скоростного вида транспорта ощущается на БОЛЬШИХ ПРОТЯЖЕННОСТЯХ! Именно на них такой трамвай и нужно запускать! Какой смысл от скоростного трамвая на Металлургов, если он там замучается разгоняться и тормозить около каждой остановки?
Скоростной трамвай уместен на межрайонных транспортных магистралях, на пригородных и даже междугородних направлениях. Скажем, между Новокузнецком и Осинниками (очень напряженное направление и скоростной трамвай там был бы просто спасением - насколько бы он сразу разгрузил южный въезд!). Даже на пресловутом направлении между Кузнецком и Запсибом через гору он был бы более уместен нежели на Металлургов (хоть с Акрихиным я эту тему и неоднократно высмеивал)..
Короче, непоняток и вопросов пока что очень много - даже больше чем радости от данной новости....
Митрич,ну ты вот иногда ну человек человеком. Такие грамотные комментарии пишешь. Но что тебя так временами переклинивает?
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Миша дядя
0 2
Нахрена эти помойки нужны
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Ветер перемен...
2 0
Всё это очередной предвыборный 3,14zdesh! Они все последние годы выкуривали трамвай из города,закрывали востребованные маршруты,а тут вдруг на 180° изменили своё мнение. Поверьте,трамвайные предприятия находятся в плачевном состоянии, запчастей нет,половину работников уволили,ладно хоть пака людям зарплату платят. Постоянно на работников трамвайных депо оказывается моральное давление, что всё плохо,что дальше будет только хуже,что огромные долги. Кому нахрен нужен наш убитый,Новокузнецкий трамвай?!
Если даже и что-то будет,так это максимум 1 новый,современный вагон,замена пятиста метров пути,надпись на трамвае от Тулеева и Кузнецова,торжественный пуск и трамвай отправится под забор,так,как обслуживать это НЛО будет некому.
Не питайте себя иллюзиями и надеждами,это ЕР,а значит ничего хорошего не получится.
20!8
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555
0 0
Знаете ли вы, что клуб "Четырех коней"
может совершенно преобразить город Васюки?
Я предлагаю: в Васюках надо устроить
международный шахматный турнир!
На турнир съедутся любители шахмат
со всего мира.
Сотни тысяч богатых иностранцев
хлынут в Васюки!
Государству придется срочно построить
железнодорожную магистраль
и автостраду Москва - Васюки.
Гостиницы-небоскребы для гостей,
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, сверхмощную радиостанцию,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление самолетов во все концы света,
включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
А подумайте, что будет, когда турнир
окончится и все гости уедут?
Жители Москвы, стесненные жилищным
кризисом, бросятся в ваш город.
Столица автоматически переходит в Васюки.
Васюки переименовываются в Нью-Москву,
Москва - в Старые Васюки!
Шахматная мысль превратится
в прикладную науку
и изобретет способы
междупланетного сообщения.
Сообщения сделаются такими же легкими,
как переезд из Рыбинска в Ярославль.
В Васюках состоится первый в истории
междупланетный шахматный турнир!
Первый шахматный турнир между командами
Васюков и Большой Медведицы
закончится убедительной победой
васюкинцев.
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Акрихин
0 0
Митрич,ну ты вот иногда ну человек человеком. Такие грамотные комментарии пишешь. Но что тебя так временами переклинивает?
Тебе сложно понять?......
Ветер переменный.....дует то в зад .....то в голову.)))
В зависимости....куда дует ветер....
если в голову....то коменты вылазят с заду(Ильинка заыхается))))
если дует с заду........то отрыжка бэз запаху шуму и пИли)))¿
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z
0 0
Дон Хенаро:
Мэр под кайфом?
Утром было Deep Purple и Nazareth
Днем
" Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. "
Серега, вылазь из сауны, заканчивай с кокаином и звездуй на работу))))))
Это реальность, в которой живут многие другие люди. Не путай кубас под тулиивским игом, и другие регионы и страны.
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