В скоростном трамвае в Новокузнецке будут кондиционеры и другие удобства.

Об этом рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. По его словам, новый транспорт представляет собой наземное метро. Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. Отдельные удобства есть для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками.

Но на реализацию проекта уйдут большие деньги. Потребуется заменить рельсы и всю контактную сеть в Новокузнецке. Чтобы снизить затраты, власти надеются попасть в федеральную программу. Другую часть расходов возьмёт на себя предприятие по договору концессии.

«Это когда город отдаёт на определённое время своё имущество и тот человек, который заходит с арендой, начинает создавать благо. Это благо есть транспортная доступность и улучшение инфраструктуры, которая, в принципе, всегда остаётся у города, но находится в пользовании. Мы запланировали к концу следующего года эту программу реализовать», — цитирует Сергея Кузнецова Novokuznetsk.su.

Не исключено, что скоростной трамвай запустят на проспекте Металлургов. Напомним, в прошлом году власти заявляли, что этот вид транспорта с Металлургов надо убрать. Также в администрации думают о возвращении трамвая на Курако.

Как уже писал ВашГород.ру, питерский предприниматель собирается запустить в Новокузнецке наземное метро.