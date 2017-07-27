В скоростном трамвае в Новокузнецке будут кондиционеры и другие удобства.
Об этом рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. По его словам, новый транспорт представляет собой наземное метро. Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. Отдельные удобства есть для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками.
Но на реализацию проекта уйдут большие деньги. Потребуется заменить рельсы и всю контактную сеть в Новокузнецке. Чтобы снизить затраты, власти надеются попасть в федеральную программу. Другую часть расходов возьмёт на себя предприятие по договору концессии.
«Это когда город отдаёт на определённое время своё имущество и тот человек, который заходит с арендой, начинает создавать благо. Это благо есть транспортная доступность и улучшение инфраструктуры, которая, в принципе, всегда остаётся у города, но находится в пользовании. Мы запланировали к концу следующего года эту программу реализовать», — цитирует Сергея Кузнецова Novokuznetsk.su.
Не исключено, что скоростной трамвай запустят на проспекте Металлургов. Напомним, в прошлом году власти заявляли, что этот вид транспорта с Металлургов надо убрать. Также в администрации думают о возвращении трамвая на Курако.
Как уже писал ВашГород.ру, питерский предприниматель собирается запустить в Новокузнецке наземное метро.
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Себя он окупит не сразу, а что бы это ускорить, надо выбирать маршруты где перемещается большая масса народа.
А просто так, внутри города, на малых расстояниях достаточно довести до ума, сделать более-менее безопасными, существующие маршруты. Так же, стоит вернуть, а кое где и добавить, кольцевые развязки, что бы добавить маневренности трамваю. Обучить диспетчерский персонал оперативным решениям в аварийных ситуациях по запасным вариантам движения.
Кстати, на днях смотрел какую то передачу о Чехии, обратил внимание на трамваи, которые почти не отличаются от тех, что ходили у нас десятки лет назад.
Утром было Deep Purple и Nazareth
Днем
" Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. "
Серега, вылазь из сауны, заканчивай с кокаином и звездуй на работу))))))
Ответ: "Никаким. Никакого трамвая не будет."
За последние 20 лет не то что новый трамвай не смогли сделать, так и существующий угробили.
Ага, ага. Будет у нас свой трамвай. С кондиционерами и проводницами.
Ну, во-первых, Кузнецов там что-то трындел, что они-де ",..занимаются вопросом уже почти год", и В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ год назад ОН ЖЕ бил себя в грудь и кричал, что трамвай на Металлургов не нужен! Может, речь идет о каком-то другом Кузнецове, но тогда вполне логичен вопрос: кто есть и кто и кто из них мэр? :-))))
Далее: пишут что скорость движения скоростного трамвая - до 100 км/час... ГДЕ????? По просп. Металлургов????? Ведь именно там они хотят запустить первый пробный маршрут! В центре города, на поверхности, будут гонять вагоны по 100 км/час? И это там, где остановки - через каждые 100 метров? Что-то я с трудом себе это представляю!
Вся прелесть от скоростного вида транспорта ощущается на БОЛЬШИХ ПРОТЯЖЕННОСТЯХ! Именно на них такой трамвай и нужно запускать! Какой смысл от скоростного трамвая на Металлургов, если он там замучается разгоняться и тормозить около каждой остановки?
Скоростной трамвай уместен на межрайонных транспортных магистралях, на пригородных и даже междугородних направлениях. Скажем, между Новокузнецком и Осинниками (очень напряженное направление и скоростной трамвай там был бы просто спасением - насколько бы он сразу разгрузил южный въезд!). Даже на пресловутом направлении между Кузнецком и Запсибом через гору он был бы более уместен нежели на Металлургов (хоть с Акрихиным я эту тему и неоднократно высмеивал)..
Короче, непоняток и вопросов пока что очень много - даже больше чем радости от данной новости....
Выборы скоро - началась предвыборная компания !
Мэр под кайфом?
Утром было Deep Purple и Nazareth
Днем
" Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. "
Серега, вылазь из сауны, заканчивай с кокаином и звездуй на работу))))))
Только вот припоминается мне, что кто-то неоднократно тут верещал на форуме что он "... не против современного комфортного трамвая, как в европе"..... И что ж, Хренара, значит ли это что все вы, либерасты хреновы, даже мысли не допускаете что в России и в частности, в Новокузнецке подобное может появиться? Это ж до какой степени нужно ненавидеть свою страну, до какой степени не верить в перспективы своего города! Ну и накой такие как вы у власти со своим Насральным нам нужны? У кого после этих твоих "откровений" еще останется сомнение в отношении того, что как только вы придете к власти, то первое и единственное что вы сделаете - это окончательно развалите страну? Страшно даже представить что будет если такие как ты или навальный доберутся к власти... :-))))"
Себя он окупит не сразу, а что бы это ускорить, надо выбирать маршруты где перемещается большая масса народа.
А просто так, внутри города, на малых расстояниях достаточно довести до ума, сделать более-менее безопасными, существующие маршруты. Так же, стоит вернуть, а кое где и добавить, кольцевые развязки, что бы добавить маневренности трамваю. Обучить диспетчерский персонал оперативным решениям в аварийных ситуациях по запасным вариантам движения.
Кстати, на днях смотрел какую то передачу о Чехии, обратил внимание на трамваи, которые почти не отличаются от тех, что ходили у нас десятки лет назад.
Полностью согласен! Добавить нечего, кроме того что старые "Татры", которые ходили у нас в 70-90-х годах, сегодня воспринимаются как эталоны... Эх, их бы сейчас сюда к нам! Примечательно, что во многих городах, в Москве к примеру, они до сих пор бегают, хотя им уже не один десяток лет.... А наши усть-катавские "гробы" разваливаются после 2-3 лет эксплуатации - может, поэтому многие и не хотят в них ездить?
Ну, во-первых, Кузнецов там что-то трындел, что они-де ",..занимаются вопросом уже почти год", и В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ год назад ОН ЖЕ бил себя в грудь и кричал, что трамвай на Металлургов не нужен! Может, речь идет о каком-то другом Кузнецове, но тогда вполне логичен вопрос: кто есть и кто и кто из них мэр? :-))))
Далее: пишут что скорость движения скоростного трамвая - до 100 км/час... ГДЕ????? По просп. Металлургов????? Ведь именно там они хотят запустить первый пробный маршрут! В центре города, на поверхности, будут гонять вагоны по 100 км/час? И это там, где остановки - через каждые 100 метров? Что-то я с трудом себе это представляю!
Вся прелесть от скоростного вида транспорта ощущается на БОЛЬШИХ ПРОТЯЖЕННОСТЯХ! Именно на них такой трамвай и нужно запускать! Какой смысл от скоростного трамвая на Металлургов, если он там замучается разгоняться и тормозить около каждой остановки?
Скоростной трамвай уместен на межрайонных транспортных магистралях, на пригородных и даже междугородних направлениях. Скажем, между Новокузнецком и Осинниками (очень напряженное направление и скоростной трамвай там был бы просто спасением - насколько бы он сразу разгрузил южный въезд!). Даже на пресловутом направлении между Кузнецком и Запсибом через гору он был бы более уместен нежели на Металлургов (хоть с Акрихиным я эту тему и неоднократно высмеивал)..
Короче, непоняток и вопросов пока что очень много - даже больше чем радости от данной новости....
Если даже и что-то будет,так это максимум 1 новый,современный вагон,замена пятиста метров пути,надпись на трамвае от Тулеева и Кузнецова,торжественный пуск и трамвай отправится под забор,так,как обслуживать это НЛО будет некому.
Не питайте себя иллюзиями и надеждами,это ЕР,а значит ничего хорошего не получится.
20!8
может совершенно преобразить город Васюки?
Я предлагаю: в Васюках надо устроить
международный шахматный турнир!
На турнир съедутся любители шахмат
со всего мира.
Сотни тысяч богатых иностранцев
хлынут в Васюки!
Государству придется срочно построить
железнодорожную магистраль
и автостраду Москва - Васюки.
Гостиницы-небоскребы для гостей,
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, сверхмощную радиостанцию,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление самолетов во все концы света,
включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
А подумайте, что будет, когда турнир
окончится и все гости уедут?
Жители Москвы, стесненные жилищным
кризисом, бросятся в ваш город.
Столица автоматически переходит в Васюки.
Васюки переименовываются в Нью-Москву,
Москва - в Старые Васюки!
Шахматная мысль превратится
в прикладную науку
и изобретет способы
междупланетного сообщения.
Сообщения сделаются такими же легкими,
как переезд из Рыбинска в Ярославль.
В Васюках состоится первый в истории
междупланетный шахматный турнир!
Первый шахматный турнир между командами
Васюков и Большой Медведицы
закончится убедительной победой
васюкинцев.
Ветер переменный.....дует то в зад .....то в голову.)))
В зависимости....куда дует ветер....
если в голову....то коменты вылазят с заду(Ильинка заыхается))))
если дует с заду........то отрыжка бэз запаху шуму и пИли)))¿
Мэр под кайфом?
Утром было Deep Purple и Nazareth
Днем
" Вагоны движутся со скоростью до 100 километров в час. Они оборудованы всеми удобствами: вайфай, кондиционер летом и обогрев зимой. "
Серега, вылазь из сауны, заканчивай с кокаином и звездуй на работу))))))