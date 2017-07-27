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Мне одной эти базары нафиг не нужны???
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Школьников и их родителей зовут закупиться к новому учебному году.
Школьный базар заработал на Площади торжеств в Центральном районе города. Можно купить литературу, одежду, канцтовары, рюкзаки и так далее. На некоторые товары будут скидки до 20%. Работает ярмарка ежедневно, в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 18:00.
Напомним, в каждом районе Новокузнецка откроются школьные базары.
Ранее ВашГород.ру публиковал вопрос от читательницы о том, где в городе экономно закупиться канцелярией.
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