ВашГород.ру получил комментарии от администрации и управляющей компании.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о жалобах читателей на отсутствие тротуара по нечётной стороне проспекта Ермакова. Мы обратились за комментариями в администрацию Центрального района.
«Территория, по которой пролегает пешеходная зона, в соответствии с межеванием земельных участков принадлежит к территории многоквартирных домов. Данная территория является общедолевой собственностью жильцов многоквартирного дома. В полномочия муниципалитета не входит содержание и выполнение благоустройства на придомовых территориях», — пояснили в администрации.
Другими словами, вся ответственность за благоустройство пешеходной зоны напротив Ермакова, 5, лежит на управляющей компании «Губерния», которая обслуживает этот дом.
По словам представителя управляющей компании, к ним уже несколько раз обращались жители с просьбой облагородить территорию со стороны лицевого фасада дома.
«Территория со стороны главного фасада к нам не относится. За неё отвечают компании, расположенные в доме на первом этаже. Они убирают эту территорию, асфальтировать тоже должны они. По нашей информации „Угольная компания“, которая находится в здании в скором времени приступит к облагораживанию тротуара», — прокомментировал ситуацию представитель «Губернии».
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