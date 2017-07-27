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Разруха на Ермакова: кто виноват

Сегодня 15:04
657
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру получил комментарии от администрации и управляющей компании.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о жалобах читателей на отсутствие тротуара по нечётной стороне проспекта Ермакова. Мы обратились за комментариями в администрацию Центрального района.

«Территория, по которой пролегает пешеходная зона, в соответствии с межеванием земельных участков принадлежит к территории многоквартирных домов. Данная территория является общедолевой собственностью жильцов многоквартирного дома. В полномочия муниципалитета не входит содержание и выполнение благоустройства на придомовых территориях», — пояснили в администрации.

Другими словами, вся ответственность за благоустройство пешеходной зоны напротив Ермакова, 5, лежит на управляющей компании «Губерния», которая обслуживает этот дом.

По словам представителя управляющей компании, к ним уже несколько раз обращались жители с просьбой облагородить территорию со стороны лицевого фасада дома.

«Территория со стороны главного фасада к нам не относится. За неё отвечают компании, расположенные в доме на первом этаже. Они убирают эту территорию, асфальтировать тоже должны они. По нашей информации „Угольная компания“, которая находится в здании в скором времени приступит к облагораживанию тротуара», — прокомментировал ситуацию представитель «Губернии».

Комментарии 5
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Илья
0 2
У щуки дела плохи!!! ему не до асфальтирования щас!!! в сибе чалится
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Dfcz
0 0
У щуки дела плохи!!! ему не до асфальтирования щас!!! в сибе чалится
УК Сибирская к нему отношения не имеет - умник )
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Читатель
0 0
В нашем дворе асфальт менял город, а карманы парковочные асфальтировали за свой счет , просто доплатив ремонтной организации. Почему жители Ермакова должны ремонтировать тротур , находящийся на таком людном и проходном месте?
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Местная 8360
0 0
А что, там только вдоль Ермакова 5 асфальта нет? Весь отрезок от "Сити" до Парк Инн выглядит ужасно. Ну ладно, "УК Сибирская" отремонтирует свою часть, а остальное? И почему вдруг тротуары, по которым ходят люди, не имеющие вообще никакого отношения к домам, стали относиться к придомовой территории? Эдак скоро и дороги вдоль домов отнесут к придомовым территориям и скажут, что ремонт дорог - обязанность жильцов.
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z
0 0
Чет походу волну кто то катит, хочет опять чужайные деньги освоить.
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