ВашГород.ру получил комментарии от администрации и управляющей компании.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о жалобах читателей на отсутствие тротуара по нечётной стороне проспекта Ермакова. Мы обратились за комментариями в администрацию Центрального района.

«Территория, по которой пролегает пешеходная зона, в соответствии с межеванием земельных участков принадлежит к территории многоквартирных домов. Данная территория является общедолевой собственностью жильцов многоквартирного дома. В полномочия муниципалитета не входит содержание и выполнение благоустройства на придомовых территориях», — пояснили в администрации.

Другими словами, вся ответственность за благоустройство пешеходной зоны напротив Ермакова, 5, лежит на управляющей компании «Губерния», которая обслуживает этот дом.

По словам представителя управляющей компании, к ним уже несколько раз обращались жители с просьбой облагородить территорию со стороны лицевого фасада дома.