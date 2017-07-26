На этой неделе новокузнечан больше всего впечатляла природа и животные.

Это мы выяснили, готовя рубрику «ваш город вашими глазами». В ней мы показываем вам самые яркие эмоции новокузнечан, о которых они рассказывали в «Инстаграме».

А если вы хотите увидеть свою фотографию в подборке, публикуйте её с хештегом #вашгород.

Новокузнечане продожают фотографировать своих мимимишных питомцев. «В ожидании отпуска» — так следовало назвать этот кадр.

Публикация от Евгений Лапшин (@domovoi1984) Июл 27 2017 в 12:15 PDT

А эта хаски явно наслаждается спокойным времяпрепровождением в окружении цветов. Настоящая принцесса!

Публикация от Елена Иллюзия (@elenailliuziia) Июл 26 2017 в 11:09 PDT

Традиционные летние вкусняшки никто не отменял. Арбузик

Публикация от инна генинг (@innagening) Июл 26 2017 в 12:40 PDT

Огурчики.

Публикация от Щукина Мария (@mawenka_mm) Июл 25 2017 в 11:01 PDT

Голубей у нас в городе хватает. И хотя многие из них выглядят вполне упитанными, бесплатные харчи не оставляют их равнодушными.

Публикация от Nataly Berezhnaia (@note4ka) Июл 26 2017 в 8:48 PDT





Публикация от александр сумароков (@aleksandr.sum) Июл 25 2017 в 6:45 PDT

Напоследок наш непостоянный раздел «Боги маркетинга».

Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov) Июл 26 2017 в 6:48 PDT

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 4 августа.