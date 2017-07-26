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Принцесса-хаски и нападение голубей: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:20
749
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

На этой неделе новокузнечан больше всего впечатляла природа и животные.

Это мы выяснили, готовя рубрику «ваш город вашими глазами». В ней мы показываем вам самые яркие эмоции новокузнечан, о которых они рассказывали в «Инстаграме».

А если вы хотите увидеть свою фотографию в подборке, публикуйте её с хештегом #вашгород.

Новокузнечане продожают фотографировать своих мимимишных питомцев. «В ожидании отпуска» — так следовало назвать этот кадр.

А эта хаски явно наслаждается спокойным времяпрепровождением в окружении цветов. Настоящая принцесса!

Традиционные летние вкусняшки никто не отменял. Арбузик

Огурчики.

Голубей у нас в городе хватает. И хотя многие из них выглядят вполне упитанными, бесплатные харчи не оставляют их равнодушными.


Напоследок наш непостоянный раздел «Боги маркетинга».

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 4 августа.

Комментарии 4
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Волосатый пирожок
2 4
Не кормите голубей, если не хотите подцепить заразу. Голуби - это летающие крысы..
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В тему:
5 0
Принцесса - хаски строит голубям глазки !
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Валерия
2 0
Не кормите голубей, если не хотите подцепить заразу. Голуби - это летающие крысы..
Человек - это тоже скопление всякой заразы, особенно если это волосатый пирожок!
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*
3 0
Не кормите голубей, если не хотите подцепить заразу. Голуби - это летающие крысы..
Руки нужно мыть после улицы и будет вам счастье.
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