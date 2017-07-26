На этой неделе новокузнечан больше всего впечатляла природа и животные.
Это мы выяснили, готовя рубрику «ваш город вашими глазами». В ней мы показываем вам самые яркие эмоции новокузнечан, о которых они рассказывали в «Инстаграме».
А если вы хотите увидеть свою фотографию в подборке, публикуйте её с хештегом #вашгород.
Новокузнечане продожают фотографировать своих мимимишных питомцев. «В ожидании отпуска» — так следовало назвать этот кадр.
А эта хаски явно наслаждается спокойным времяпрепровождением в окружении цветов. Настоящая принцесса!
Традиционные летние вкусняшки никто не отменял. Арбузик
Огурчики.
Голубей у нас в городе хватает. И хотя многие из них выглядят вполне упитанными, бесплатные харчи не оставляют их равнодушными.
Напоследок наш непостоянный раздел «Боги маркетинга».
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 4 августа.
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