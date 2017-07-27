Поджигательницам уличного пианино так просто от наказания не отделаться.

В ГУ МВД по Кемеровской области рапространили ориентировку на хулиганок. Предположительно, им около 15−17 лет. В 06:30 в «Арт-сквере» они подожгли одну из достопримечательностей города — уличное пианино.

Первая девушка была одета в чёрную футболку-безрукавку с белой надписью, голубые джинсы и чёрные кроссовки с розовыми вставками. Вторая хулиганка носила чёрную футболку с длинными рукавами, синие джинсы и белые кроссовки. С собой у неё была картина — изображение пейзажа.

Примечательно, что фотографии злоумышленниц в короткие сроки облетели новокузнецкие паблики. Горожане требуют найти и наказать девочек.

«Это было очень популярное место. У меня много видео талантливых жителей нашего города. Почти каждый вечер там был чей-нибудь маленький концерт. Очень жаль. Хочется, чтобы их обязательно нашли, заставили вернуть инструмент, да и исправительные работы барышням не повредят!» — написала горожанка Ольга Тришкина.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание составляет 5 лет тюрьмы.