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В Новокузнецке полиция ищет поджигательниц уличного пианино

Сегодня 16:03
838
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД по Кемеровской области

Поджигательницам уличного пианино так просто от наказания не отделаться.

В ГУ МВД по Кемеровской области рапространили ориентировку на хулиганок. Предположительно, им около 15−17 лет. В 06:30 в «Арт-сквере» они подожгли одну из достопримечательностей города — уличное пианино.

Первая девушка была одета в чёрную футболку-безрукавку с белой надписью, голубые джинсы и чёрные кроссовки с розовыми вставками. Вторая хулиганка носила чёрную футболку с длинными рукавами, синие джинсы и белые кроссовки. С собой у неё была картина — изображение пейзажа.

Примечательно, что фотографии злоумышленниц в короткие сроки облетели новокузнецкие паблики. Горожане требуют найти и наказать девочек.

«Это было очень популярное место. У меня много видео талантливых жителей нашего города. Почти каждый вечер там был чей-нибудь маленький концерт. Очень жаль. Хочется, чтобы их обязательно нашли, заставили вернуть инструмент, да и исправительные работы барышням не повредят!» — написала горожанка Ольга Тришкина.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание составляет 5 лет тюрьмы.

Комментарии 18
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2
12 1
Родителей нахлобучить надо. Не объяснили значит. Не научили. Такие же, видимо, "умные".
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666
7 1
Есть такие родители, которые и объяснять не торопятся....
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lg
8 9
Почему в столь ранее время они гуляли на улице, без сопровождения родителей.
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Местный
9 0
Руки бы отрубить этим ша-love-ам.
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Артём 10203
1 9
Почему в столь ранее время они гуляли на улице, без сопровождения родителей.
.лядоходъ, милостивый государь...
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..
7 0
Уголовное дело возбуждать однозначно!
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Сюся
4 1
Почему в столь ранее время они гуляли на улице, без сопровождения родителей.
С гулянки видно шли, где с мальчиками в папу-маму играли.
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холмс
5 1
пусть объявят вознаграждение за анонимную информацию
масса желающих их возраста "подработать" летом
уверен, что по фото и приметам, кто-то из их окружения (одноклассники, соседи, друзья и пр.) этих .... узнал, но боится сообщить
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Сюся
2 3
Уголовное дело возбуждать однозначно!
Для начала стоило бы их найти, а то уже и фото, и видео имеется, но нашим героям-правоохранителям нужны адреса, фамилии, и, хорошо бы, когда сознательные граждане приведут этих ... в дежурную часть!
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холмс
5 0
они уже обо....лись
представляю первые недели или даже месяцы их жизни на подпольном положении))) дуры...
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Типичный
4 1
Не, епта, ну а чо? Понаставили, епт, бодяги какой-то, порядочным людям оно надо, епа? Мож это ваще тема петушиная? Во раскраска радужная. Лучше бы, епамать, пивнуху поставили, вот это бы реально тема пацанская была.
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Миша дядя
0 1
Не, епта, ну а чо? Понаставили, епт, бодяги какой-то, порядочным людям оно надо, епа? Мож это ваще тема петушиная? Во раскраска радужная. Лучше бы, епамать, пивнуху поставили, вот это бы реально тема пацанская была.
Ты че пацанчик трататульки попутал
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z
2 0
Руки бы отрубить этим ша-love-ам.
Чет когда весь кубас перепахивают ты молчалируешь.
А как беззащитных девочек, так выпердываешься?
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stek
0 0
Позорные овцы.... Пусть земля им будет адом......
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*
0 0
Уголовное дело возбуждать однозначно!
Правильно говорят - исправительные работы и возмещение ущерба. Тогда начнут наконец понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот развлечения у молодежи нынешней, закачаешься... Пиротехники недоделанные. Это все от безнаказанности. Мы знали,что случишь что, по милициям затаскают, в школе прохода не дадут, будут на линейках и у директора полоскать, родители так ремня всыпят, что на пятую точку хрен сядешь, да и учителя могли подзатыльников надавать... А теперь пальцем их не тронь и вот он результат воспитания.
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**
0 0
По Фрейду, определенно, эту рояль музыкантши сожгли.
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холмс
0 0
По Фрейду, определенно, эту рояль музыкантши сожгли.
определенно, коллега...
мотив - в раннем детстве насилие со стороны матери заниматься музыкой. как следствие ненависть к родителям за это. а инструмент - способ реализации мести...
обратите внимание на осанку за инструментом
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холмс
0 0
определенно, коллега...
мотив - в раннем детстве насилие со стороны матери заниматься музыкой. как следствие ненависть к родителям за это. а инструмент - способ реализации мести...
обратите внимание на осанку за инструментом
посмотрел видео на др. сайте. версия с муз. школой отпадает - девица играть не умеет....
вот уроды...
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