Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, погода в ближайшие дни обещает быть переменчивой, но не холодной. Дожди и грозы могут немного омрачить выходные, однако синоптики обещают, что они будут непродолжительными.

28 июля ожидается жара +28,+33°С, а так же небольшой. Ночью тоже будет тепло: +13,+18 °С.

В субботу, 29 июля столбик термометра немного опустится. Синоптики обещаю +21,+26 °С. Ожидается усиление ветра до 17−22 м/с. Также возможны дожди и грозы.

В восресенье погода останется такой же. Днем +22,+27°С, ночью +12,+17°С, дожди и грозы. Однако ветер утихнет.

В понедельник без существенных изменений, есть вероятность дождей по области, в Кемерове преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +22,+27°С.

Следующий прогноз погоды читайте на ВашГород.ру 31 июля.