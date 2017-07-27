Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, погода в ближайшие дни обещает быть переменчивой, но не холодной. Дожди и грозы могут немного омрачить выходные, однако синоптики обещают, что они будут непродолжительными.
28 июля ожидается жара +28,+33°С, а так же небольшой. Ночью тоже будет тепло: +13,+18 °С.
В субботу, 29 июля столбик термометра немного опустится. Синоптики обещаю +21,+26 °С. Ожидается усиление ветра до 17−22 м/с. Также возможны дожди и грозы.
В восресенье погода останется такой же. Днем +22,+27°С, ночью +12,+17°С, дожди и грозы. Однако ветер утихнет.
В понедельник без существенных изменений, есть вероятность дождей по области, в Кемерове преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +22,+27°С.
Следующий прогноз погоды читайте на ВашГород.ру 31 июля.
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