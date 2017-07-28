Наценка на питание в школах Новокузнецка в своё время возмутила некоторых общественников. В администрации Новокузнецка и муниципальном предприятии «Комбинат питания» прояснили ситуацию.

В детских садиках сегодня малышей кормят продуктами по закупочной цене. В школах же родителям приходится платить за еду больше. Такая ситуация сложилась из-за того, что сотрудников столовых в Новокузнецке из школ перевели в «Комбинат питания», и зарплату им выдают из внебюджетных средств — отсюда и наценка. Это сделали по распоряжению администрации Новокузнецка после письма от Департамента образования и науки Кузбасса.

«В своё время по дорожной карте мы должны были обеспечить процентное соотношение педагогических работников и иного учебного вспомогательного персонала — 70 на 30. И этот жёсткий регламент не позволил нам оставить в штате школ сотрудников пищеблоков. Мы должны были их вывести, чтобы выполнить показатели Кемеровской области по дорожной карте», — сообщила председатель Комитета образования и науки Юлия Соловьёва.

В детских садах Новокузнецк прошёл по показателям, и работников пищеблока оставили в учреждениях. В школах — нет.

Надбавка на различные группы продуктов отличается. На мясо, например, она составляет 15%, на остальные продукты — в среднем 47%.

«Между комбинатом питания и образовательным учреждением заключён договор о сотрудничестве на организацию горячего питания. По нему заказчик, то есть образовательное учреждение, предоставляет исполнителю, „Комбинату питания“, на безвозмездной основе оборудование, санпищеблок и оплату коммунальных услуг. „Комбинат питания“ привозит продукты, готовит горячее питание, обеспечивает пищеблоки моющими и дезинфицирующими средствами. Закупается столовая посуда, приборы», — рассказала Лариса Нейберг.

Размер наценок строго рассчитан, и всё это задокументировано в бухгалтерии Комитета образования, уточнила Лариса Нейберг.

В заключении родителям, у кого возникают вопросы по поводу питания в школах и детсадах, посоветовали обращаться в Комитет образования и науки.

Ранее ВашГород.ру писал, почему в питании новокузнецких школьников иногда отсутствуют некоторые продукты.