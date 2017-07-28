ВашГород.ру приготовил для своих читателей пять идей, как не заскучать в выходные.

Провести время на свежем воздухе

Советуем провести это время на природе, тем более синоптики обещают хорошую погоду. Отправляйтесь в сквер Первостроителей в Заводском районе, который совсем недавно получил новую жизнь. Взрослые могут отдохнуть на новых парковых диванах, подышать свежим воздухом, пока дети будут развлекаться в новом игровом комплексе.

Подготовиться к школе

Лето — это, конечно, здорово. Но осень уже не за горами, а это значит, что скоро начнётся учебный год. ВашГород.ру на этой неделе рассказывал, где и когда откроются школьные ярмарки.

А ещё, если вы знаете, где, кроме школьных базаров, можно выгодно приобрести канцелярию, обязательно пишите нам почту news@vashgorod.ru или в нашу группу во «ВКонтакте». Ранее ВашГород.ру опубликовал вопрос от читательницы о том, где в Новокузнецке выгодно купить канцелярию.

Выиграть айфон

С 29 июля в Новокузнецке начнёт свои представления «Цирк чудес». В программе воздушные гимнасты, акробаты, клоуны и много животных. Приятным бонусом станет возможность выиграть айфон. Просто обменивайте билеты на купоны, а подробности об акции читайте в нашем материале.

Если же выиграть новый айфон не получится, то можете обменять свой по программе trade-in. Естественно, с доплатой. ВашГород.ру рассказывал, где и как это можно сделать.

Оторваться на арт-фестивале

Любителям повеселиться советуем посетить фестиваль «Арт-Вишня». Событие пройдёт 28 и 29 июля в Осинниках. В программе выступление Ярослава Сумишевского, группы «Княzz», файер-шоу, краски холи и многое другое.

Полакомиться дарами лета

Сезон фруктов и овощей в самом разгаре. Если у вас нет дачи, то отправляйтесь в магазин или на рынок и порадуйте себя дозой витаминов. Чтобы не дать себя обмануть и не купить нитратный арбуз, пройдите специальный тест, который приготовил ВашГород.ру

Желаем вам отличных выходных!