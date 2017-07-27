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Здоровый город

Время на пациента в больницах России хотят увеличить

Сегодня 17:34
198
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kto-chto-gde.ru

В России надо увеличивать время, которое врач может выделить на приём пациента.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас ситуация с медициной требует вмешательства властей.

«Если время приема пациента врачом нужно увеличить, значит, нужно его будет увеличивать. Если нужно сокращать время оформления доступа к врачу, значит, нужно сокращать», — цитирует главу правительства «Медвестник».

Жалобы на медицину в регионах одни и те же, говорит политик. Ситуацию можно улучшить, поменяв схему работы медиков, но для этого нужен тщательный анализ грядущих изменений.

Добавим, по приказу Минздрава, на одного пациента терапевт и педиатр может выделить 15 минут.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России внедрят телемедицину. Это позволит медикам лечить пациентов по интернету.

Комментарии 6
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макс
3 0
чего увеличивать - то ??? всю медицину развалили и врачей нет (( вспомнили....да поздно ((
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z
0 3
чего увеличивать - то ??? всю медицину развалили и врачей нет (( вспомнили....да поздно ((
Не путай кубас и другие регионы.
Там где объединились и держатся все нормально с медициной.
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бывший врач
2 0
Ха ха ха, схватился поп за яйца, когда пасха прошла...теперь это уже бессмысленно, потому что директивное увлечение времени приёма пациента приведёт к увеличению времени ожидания пациентами приёма врача, увеличению очередей, и не выполнению врачами муниципального заказа, что отразиться на их заработной плате очень и очень негативно...
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бывший врач
1 0
Не путай кубас и другие регионы.
Там где объединились и держатся все нормально с медициной.
Смирнов, не сочиняй, есть регионы, в которых ситуация ещё хуже, чем у нас...
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бывший врач
2 2
Не путай кубас и другие регионы.
Там где объединились и держатся все нормально с медициной.
Там где объединились и держатся все нормально с медициной.....кто с кем объединился ?)))
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*
1 2
Там где объединились и держатся все нормально с медициной.....кто с кем объединился ?)))
и за что держатся? )))
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