В России надо увеличивать время, которое врач может выделить на приём пациента.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас ситуация с медициной требует вмешательства властей.

«Если время приема пациента врачом нужно увеличить, значит, нужно его будет увеличивать. Если нужно сокращать время оформления доступа к врачу, значит, нужно сокращать», — цитирует главу правительства «Медвестник».

Жалобы на медицину в регионах одни и те же, говорит политик. Ситуацию можно улучшить, поменяв схему работы медиков, но для этого нужен тщательный анализ грядущих изменений.

Добавим, по приказу Минздрава, на одного пациента терапевт и педиатр может выделить 15 минут.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России внедрят телемедицину. Это позволит медикам лечить пациентов по интернету.