В Новокузнецке устроят массовую охоту на нарушителей ПДД
Сегодня 07:40
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Сегодня, 28 июля, ГИБДД Новокузнецка устраивает массовые рейды в городе.
Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, контролировать пропуск пешеходов и правила перевозки детей. Особое внимание обратят на пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.
Новокузнечан просят соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что от этого зависит жизнь и благополучие вас и ваших близких.
А ВашГород.ру напоминает водителям о новых правилах перевозки детей. Они вступили в силу в июле.
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Есть его должностные обязанности, которые утверждены МВД, есть ФЗ о службе в органах, который подписал президент, есть присяга работника полиции и наконец Конституция!
- В тих документах чётко написано чем должен заниматься инспектор ДПС!
А остальное всё - это самодеятельность местного руководства, которые активно имитируют работу для отчетности.
Есть его должностные обязанности, которые утверждены МВД, есть ФЗ о службе в органах, который подписал президент, есть присяга работника полиции и наконец Конституция!
- В тих документах чётко написано чем должен заниматься инспектор ДПС!
А остальное всё - это самодеятельность местного руководства, которые активно имитируют работу для отчетности.
В России бескровных революций не бывает. Если и не в открытую, но втихаря не одну тыщщу народу придавят!