Сегодня, 28 июля, ГИБДД Новокузнецка устраивает массовые рейды в городе.

Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, контролировать пропуск пешеходов и правила перевозки детей. Особое внимание обратят на пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.

Новокузнечан просят соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что от этого зависит жизнь и благополучие вас и ваших близких.

А ВашГород.ру напоминает водителям о новых правилах перевозки детей. Они вступили в силу в июле.