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В Новокузнецке устроят массовую охоту на нарушителей ПДД

Сегодня 07:40
858
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bobr.by

Сегодня, 28 июля, ГИБДД Новокузнецка устраивает массовые рейды в городе.

Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, контролировать пропуск пешеходов и правила перевозки детей. Особое внимание обратят на пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.

Новокузнечан просят соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что от этого зависит жизнь и благополучие вас и ваших близких.

А ВашГород.ру напоминает водителям о новых правилах перевозки детей. Они вступили в силу в июле.

Комментарии 6
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......
6 0
Марго, так охота будет или рейды? сама сперва определись уж, потом пиши.
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маргоша
4 0
Марго, так охота будет или рейды? сама сперва определись уж, потом пиши.
Ты чо не вдупляешь?рейд с целью охоты.
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Павел Фомин
8 0
Я думаю, что инспектор ДПС ГАИ не должен участвовать в таких компанейщинах.
Есть его должностные обязанности, которые утверждены МВД, есть ФЗ о службе в органах, который подписал президент, есть присяга работника полиции и наконец Конституция!
- В тих документах чётко написано чем должен заниматься инспектор ДПС!
А остальное всё - это самодеятельность местного руководства, которые активно имитируют работу для отчетности.
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123
4 1
Я думаю, что инспектор ДПС ГАИ не должен участвовать в таких компанейщинах.
Есть его должностные обязанности, которые утверждены МВД, есть ФЗ о службе в органах, который подписал президент, есть присяга работника полиции и наконец Конституция!
- В тих документах чётко написано чем должен заниматься инспектор ДПС!
А остальное всё - это самодеятельность местного руководства, которые активно имитируют работу для отчетности.
Эта отчетность им необходима для очередных повышений штрафов для ваты. Вату надо доить, пока она доится. Неровен час, случится революция и кормушка захлопнется, вертухаев-полицаев распустят, а на местах будут работать выборные шерифы aka melitia (народное ополчение).
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6+1
1 1
Эта отчетность им необходима для очередных повышений штрафов для ваты. Вату надо доить, пока она доится. Неровен час, случится революция и кормушка захлопнется, вертухаев-полицаев распустят, а на местах будут работать выборные шерифы aka melitia (народное ополчение).
Если революция случится - то кое кто из них будет вынужден галопом скакать до ближайшей границы.
В России бескровных революций не бывает. Если и не в открытую, но втихаря не одну тыщщу народу придавят!
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