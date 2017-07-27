В Новокузнецке набирает оборот скандал с поджогом уличного пианино. Напомним, достопримечательность испортили две девочки.
Процесс сняли камеры видеонаблюдения. Сейчас полицейские ищут хулиганок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О ситуации высказал своё мнение мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
«На днях мы с радостью говорили о том, что наши обустроенные общественные пространства стали примером лучших муниципальных практик. Одно из них — наш Арт-свер. Там собираются молодёжь и дети. Родители радуются, глядя на то, как ребята танцуют и поют. Сегодня стало известно, что две особы (снимок с камеры наблюдения) подожгли пианино, находящееся там. Вопрос: зачем?! Почему?
Считаю, это зверство и проявление неуважения ко всем нам, горожанам. Уважаемые друзья, прошу вас обратить внимание на это происшествие и приложить все усилия, чтобы найти этих зверушек. Для тех, кто приведёт их в полицию, гарантирую вознаграждение в 50 000 рублей", — написал глава города на своей страничке в «Инстаграме».
На днях мы с радостью говорили о том что наши обустроеные общественные пространства стали примером лучших муниципальных практик. Одно из них наш Арт Сквер. Там собираются молодёжь и дети. Родители радуются, глядя на то как ребята танцуют и поют. Сегодня стало известно что две особы (снимок с камеры наблюдения) подожгли пианино, находящееся там. Вопрос:зачем!? Почему? Считаю это зверство и проявление неуважения ко всем нам, горожанам. Уважаемые друзья, прошу вас обратить внимание на это происшествие и приложить все усилия чтобы найти этих зверушек. Для тех кто приведёт их в полицию гарантирую вознаграждение 50.000 рублей.
Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk)
Как уже писал ВашГород.ру, история получила сильный общественный резонанс. Горожане горят желанием найти хулиганок и считают, что их нужно наказать по всей строгости закона.
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Помним же за танцульки в храме девушек с помыслом: "Богородица, прогони Путина !" двоим из троих было выдано "по двушке", - как выразился Владимир Владимирович.
А мож и пожизненно в данном случае схлопочУт - тут как карта ляжет - закон, как практика показала, тут бессилен - именно, как карта ляжет !!!?
А полицаи будут работать или нет? Видео есть, фото, на которых их физиономии отлично видно.
Если платить 50 т.р., то их надо сначала высчитать из зарплаты нерасторопных и бездарных господ полицейских, а потом заплатить.
Помним же за танцульки в храме девушек с помыслом: "Богородица, прогони Путина !" двоим из троих было выдано "по двушке", - как выразился Владимир Владимирович.
А мож и пожизненно в данном случае схлопочУт - тут как карта ляжет - закон, как практика показала, тут бессилен - именно, как карта ляжет !!!?
Опять хотел пошутить и опять не получилось -
"... верующих и неверующих в культуру".
А в культуру вообще можно веровать???
И при чём здесь какая-то карта? А сравнение с храмом совсем уж неуместно. Там другое было.
А ты предлагаешь вообще никак не реагировать? Действительно, пусть развлекаются. К тебе пусть наведываются почаще - дверь квартиры подожгут или на балкон тебе файер забросят.
Потому что камеры ставят для галочки,картинка как на калькулятор снимали...под это описание толпа девушек попадает...а грамотный юрист предложит вытереть задницу этим видео если будет это единственным доказательством.
Кстати, как ты себе представляешь то, что тут написал - "вытереть задницу этим видео"?
Внешне прекрасные, а "у нутре" !? (Заковычил выражение Аркадия Райкина)
Думаю, надо бы устроить "зеркальный" протест: расхреначу-ка я свою шестиструнку или под бульдозер швырану ... .
Потому что камеры ставят для галочки,картинка как на калькулятор снимали...под это описание толпа девушек попадает...а грамотный юрист предложит вытереть задницу этим видео если будет это единственным доказательством.