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Мэр Новокузнецка пообещал 50 000 рублей за поимку поджигательниц пианино

Сегодня 06:50
1054
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке набирает оборот скандал с поджогом уличного пианино. Напомним, достопримечательность испортили две девочки.

Процесс сняли камеры видеонаблюдения. Сейчас полицейские ищут хулиганок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О ситуации высказал своё мнение мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«На днях мы с радостью говорили о том, что наши обустроенные общественные пространства стали примером лучших муниципальных практик. Одно из них — наш Арт-свер. Там собираются молодёжь и дети. Родители радуются, глядя на то, как ребята танцуют и поют. Сегодня стало известно, что две особы (снимок с камеры наблюдения) подожгли пианино, находящееся там. Вопрос: зачем?! Почему?

Считаю, это зверство и проявление неуважения ко всем нам, горожанам. Уважаемые друзья, прошу вас обратить внимание на это происшествие и приложить все усилия, чтобы найти этих зверушек. Для тех, кто приведёт их в полицию, гарантирую вознаграждение в 50 000 рублей", — написал глава города на своей страничке в «Инстаграме».

На днях мы с радостью говорили о том что наши обустроеные общественные пространства стали примером лучших муниципальных практик. Одно из них наш Арт Сквер. Там собираются молодёжь и дети. Родители радуются, глядя на то как ребята танцуют и поют. Сегодня стало известно что две особы (снимок с камеры наблюдения) подожгли пианино, находящееся там. Вопрос:зачем!? Почему? Считаю это зверство и проявление неуважения ко всем нам, горожанам. Уважаемые друзья, прошу вас обратить внимание на это происшествие и приложить все усилия чтобы найти этих зверушек. Для тех кто приведёт их в полицию гарантирую вознаграждение 50.000 рублей.

Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk)

Как уже писал ВашГород.ру, история получила сильный общественный резонанс. Горожане горят желанием найти хулиганок и считают, что их нужно наказать по всей строгости закона.

Комментарии 16
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Игорь
12 11
Также поджечь их волосы на голове
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?
7 5
Также поджечь их волосы на голове
Садист-пироман?
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я
5 27
обещаю 100 тысяч тому кто сместит мера с существующей должности
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агент 007
13 0
Как можно не найти двух телок,имея в распоряжении их видеоизображение???
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Не важно
0 1
обещаю 100 тысяч тому кто сместит мера с существующей должности
Если только $
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Хи-хи
8 0
Как можно не найти двух телок,имея в распоряжении их видеоизображение???
Наша полиция все может, вернее не может.
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Я так кумекаю:
6 24
Это же явное надругательство над чувствами верующих и неверующих в культуру. В данном случае "светит" срок до 20, не побоюсь этой цифры, лет!
Помним же за танцульки в храме девушек с помыслом: "Богородица, прогони Путина !" двоим из троих было выдано "по двушке", - как выразился Владимир Владимирович.
А мож и пожизненно в данном случае схлопочУт - тут как карта ляжет - закон, как практика показала, тут бессилен - именно, как карта ляжет !!!?
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ага .....
6 8
Это как понимать - 50 тысяч за поимку?
А полицаи будут работать или нет? Видео есть, фото, на которых их физиономии отлично видно.
Если платить 50 т.р., то их надо сначала высчитать из зарплаты нерасторопных и бездарных господ полицейских, а потом заплатить.
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Дон Хенаро 45233
3 38
Как можно не найти двух телок,имея в распоряжении их видеоизображение???
Потому что камеры ставят для галочки,картинка как на калькулятор снимали...под это описание толпа девушек попадает...а грамотный юрист предложит вытереть задницу этим видео если будет это единственным доказательством.
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кумекальщику
23 12
Это же явное надругательство над чувствами верующих и неверующих в культуру. В данном случае "светит" срок до 20, не побоюсь этой цифры, лет!
Помним же за танцульки в храме девушек с помыслом: "Богородица, прогони Путина !" двоим из троих было выдано "по двушке", - как выразился Владимир Владимирович.
А мож и пожизненно в данном случае схлопочУт - тут как карта ляжет - закон, как практика показала, тут бессилен - именно, как карта ляжет !!!?
Точно кумекалка у тебя дырявая. Прекрати кумекать и всё наладится.
Опять хотел пошутить и опять не получилось -
"... верующих и неверующих в культуру".
А в культуру вообще можно веровать???
И при чём здесь какая-то карта? А сравнение с храмом совсем уж неуместно. Там другое было.
А ты предлагаешь вообще никак не реагировать? Действительно, пусть развлекаются. К тебе пусть наведываются почаще - дверь квартиры подожгут или на балкон тебе файер забросят.
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не надо ля-ля
40 3
Дон Хенаро:
Потому что камеры ставят для галочки,картинка как на калькулятор снимали...под это описание толпа девушек попадает...а грамотный юрист предложит вытереть задницу этим видео если будет это единственным доказательством.
в другом месте посмотри и неси бред. А задница у тебя любимое место что ли? Никак без неё.
Кстати, как ты себе представляешь то, что тут написал - "вытереть задницу этим видео"?
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Я так кумекаю:
17 6
Левая девочка на Лолиту Милявскую в молодости похожА.
Внешне прекрасные, а "у нутре" !? (Заковычил выражение Аркадия Райкина)
Думаю, надо бы устроить "зеркальный" протест: расхреначу-ка я свою шестиструнку или под бульдозер швырану ... .
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мимоходом
0 2
Дон Хенаро:
Потому что камеры ставят для галочки,картинка как на калькулятор снимали...под это описание толпа девушек попадает...а грамотный юрист предложит вытереть задницу этим видео если будет это единственным доказательством.
И скока той толпы телок в этом городишке???
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re
14 6
У недомерка денег - куры не клюют? 50 кусков за х у л и г а н о к! Прям сорит денежками. А может еще и в италию путевку добавит, вместе потом полетит с информаторами. Карусельщики летают в турцию, а стукачи пусть летают в италию.
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im*siberian
11 8
так, я не понял, чего это недомерок говорит за всех????????? он кем себя возомнил? этот желтый рекламный кусок **** нужен был только "центре" и тому кто получил откат за его установку!!!! давайте весь город заставим этим рекламным дерьмом, прикрываясь якобы арт-объектами, по сути это мусор. а "зверушек" этот идиот в зеркале увидит!
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Местная 8368
0 0
Как можно не найти двух телок,имея в распоряжении их видеоизображение???
Так же, как не смогли найти электричку, протаранившую неделю назад "Москвич" в Нижегородский области. ))
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