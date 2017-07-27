В Новокузнецке набирает оборот скандал с поджогом уличного пианино. Напомним, достопримечательность испортили две девочки.

Процесс сняли камеры видеонаблюдения. Сейчас полицейские ищут хулиганок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О ситуации высказал своё мнение мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«На днях мы с радостью говорили о том, что наши обустроенные общественные пространства стали примером лучших муниципальных практик. Одно из них — наш Арт-свер. Там собираются молодёжь и дети. Родители радуются, глядя на то, как ребята танцуют и поют. Сегодня стало известно, что две особы (снимок с камеры наблюдения) подожгли пианино, находящееся там. Вопрос: зачем?! Почему?

Считаю, это зверство и проявление неуважения ко всем нам, горожанам. Уважаемые друзья, прошу вас обратить внимание на это происшествие и приложить все усилия, чтобы найти этих зверушек. Для тех, кто приведёт их в полицию, гарантирую вознаграждение в 50 000 рублей", — написал глава города на своей страничке в «Инстаграме».