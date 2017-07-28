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Недвижимость и строительство

В Кузбассе продают известный завод 272 миллиона: стоимость снизили

Сегодня 08:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rusakcent.ru

Мариинский спиртовый комбинат подешевел в цене сразу на 10%.

Изначально завод хотели продать за 302 миллиона рублей. Но за данную стоимость никто недвижимость не купил. В итоге 22 августа вновь состоится открытый аукцион по продаже комплекса по стартовой цене 272,13 миллиона рублей, сообщает «Ъ».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Мариинский спиртовый комбинат признан несостоятельным. С декабря 2015 года комбинат не работает в связи с приостановленной лицензией на выработку этилового спирта. Персонал предприятия уволен.

Комментарии 3
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Я так кумекаю:
8 3
Несостоятельность такой СКРЕПЫ - удивительно !?
Самый востребованный товар!
И надо же ... !
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кумекальщику
3 11
Несостоятельность такой СКРЕПЫ - удивительно !?
Самый востребованный товар!
И надо же ... !
Кумекалка у тебя дырявая.
"Несостоятельность такой СКРЕПЫ" ...
Это что такое вообще?
Несостоятельность - это неспособность.
Скрепа - это то, что соединяет, скрепляет и др.
Сам-то понял, что написал? Ересь какую-то. А так хотелось удачно пошутить ...
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жека
3 0
Сейчас нужные друзья путина заводик домов за 10 купят, и уаля лицензия мигом восстановится.
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