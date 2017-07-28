Мариинский спиртовый комбинат подешевел в цене сразу на 10%.

Изначально завод хотели продать за 302 миллиона рублей. Но за данную стоимость никто недвижимость не купил. В итоге 22 августа вновь состоится открытый аукцион по продаже комплекса по стартовой цене 272,13 миллиона рублей, сообщает «Ъ».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Мариинский спиртовый комбинат признан несостоятельным. С декабря 2015 года комбинат не работает в связи с приостановленной лицензией на выработку этилового спирта. Персонал предприятия уволен.