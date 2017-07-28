В Кузбассе продают известный завод 272 миллиона: стоимость снизили
Сегодня 08:00
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Мариинский спиртовый комбинат подешевел в цене сразу на 10%.
Изначально завод хотели продать за 302 миллиона рублей. Но за данную стоимость никто недвижимость не купил. В итоге 22 августа вновь состоится открытый аукцион по продаже комплекса по стартовой цене 272,13 миллиона рублей, сообщает «Ъ».
Как ранее сообщал ВашГород.ру, Мариинский спиртовый комбинат признан несостоятельным. С декабря 2015 года комбинат не работает в связи с приостановленной лицензией на выработку этилового спирта. Персонал предприятия уволен.
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Самый востребованный товар!
И надо же ... !
Самый востребованный товар!
И надо же ... !
"Несостоятельность такой СКРЕПЫ" ...
Это что такое вообще?
Несостоятельность - это неспособность.
Скрепа - это то, что соединяет, скрепляет и др.
Сам-то понял, что написал? Ересь какую-то. А так хотелось удачно пошутить ...