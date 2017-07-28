Безопасность квартир и многоквартирных домов, дач и коттеджей, транспортных предприятий и автошкол, офисов и компаний Новокузнецка и Кемеровской области — это, конечно же, Центр видеонаблюдения «ПремиУМ», успешно работающий на рынке систем видеонаблюдения с 2013 года.

С 1 июня «ПремиУМ» освоил новый формат работы — интернет-магазин — и благодаря этому, сократив свои затраты, снизил стоимость на монтаж видеонаблюдения и видеооборудование. Заказы принимаются ежедневно без выходных с 8−00 до 23−00. Кроме того, присутствие компании в популярной социальной сети «ВКонтакте» делает её ещё ближе и доступнее клиентам. Каждый может лично написать руководителю и оперативно решить свой вопрос, а регулярно проводимые розыгрыши призов добавляют интереса участникам группы.

В интернет-магазине Центра видеонаблюдения «ПремиУМ» можно приобрести камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, видеооборудование для спецтехники, автошкол и пассажирского транспорта, фотоловушки и видеоудочки, цветные видеодомофоны и вызывные панели, электромеханические и электромагнитные замки, кабель для видеонаблюдения, блоки питания и многое другое — ассортимент постоянно расширяется!

Компания производит продажу, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения различного назначения и любой степени сложности по всему Кузбассу. Такие крупные сети, как «Крюгер», «Магнит» и «Мария-Ра», «Суши Маркет» и «Связной», доверили свою безопасность сотрудникам Центра видеонаблюдения «ПремиУМ». Бюджетные организации области выбирают компанию, потому что цены здесь самые доступные, а рассрочка делает их ещё привлекательнее. Жители городов активно устанавливают видеонаблюдение во дворы многоквартирных домов — сотрудничество происходит через управляющие компании города и области. На сегодняшний день только в Новокузнецке и соседних Осинниках специалисты центра видеонаблюдения уже решили вопросы безопасности жильцов десяти таких домов. На разрезах области опытные специалисты компании устанавливают поворотные камеры, которые очень нравятся крупным заказчикам из-за относительно недорогой цены и высоких функциональных возможностей.

Кроме того «ПремиУМ» работает с новокузнецкими и кузбасскими транспортными предприятиями, устанавливая оборудование, соответствующее закону о транспортной безопасности. Это системы видеонаблюдения для спецтехники, автобусов и автошкол — профессиональные автомобильные видеорегистраторы, камеры и мониторы. По персональному заданию клиента в компании подбирают систему, максимально эффективно решающую любую требуемую задачу.

Большой популярностью у новокузнечан пользуются так называемые фотоловушки — предлагаемое компанией редкое оборудование на солнечных батареях, которое используют дачники, оставляющие свои участки без присмотра (а ещё охотники!). Есть оборудование, которое в момент срабатывания датчика движения, кроме стандартных функций «фото+видео», отправляет фотографию на телефон или сразу на несколько телефонов, а также на электронную почту. Некоторыми фотоловушками можно управлять с помощью смс.

«ПремиУМ» является официальным партнёром известных российских производителей систем видеонаблюдения — NOVIcam, Kurato, Carvis. Эта продукция получила высокую оценку многочисленных пользователей из-за отличных показателей качества и надёжности, простоты монтажа и настройки. А ещё эти бюджетные системы видеонаблюдения отличает доступная цена.

Центр видеонаблюдения даёт гарантию на весь ассортимент и услуги — например, на продукцию NOVIcam распространяется гарантия от 3-х до 10 лет. Все производители осуществляют техническую поддержку своего оборудования.

Центр видеонаблюдения осуществляет доставку оборудования, которое можно приобрести наличным и безналичным способом в кредит или в рассрочку (решение банка в течение 1 минуты!), а также выезд специалистов с опытом работы в сфере безопасности более 12 лет, предлагающих несколько вариантов на выбор клиента.

Для удобства клиентов работают авторизированные сервисные центры АСЦ и Единая служба технической поддержки. Каждый клиент, обратившийся в Единую службу поддержки либо в АСЦ компании, получает высокопрофессиональную помощь и исчерпывающую консультацию по всем интересующим вопросам.

Установленная на крыше дома, на входе либо в офисе камера видеонаблюдения может предотвратить преступление. Преступник с большей вероятностью отдаст предпочтение соседнему дому и офису, где такая система не установлена. В случае же совершения правонарушения видеокамера зафиксирует и сохранит на жёсткий диск прямые доказательства вины злоумышленника.

Видеооборудование в супермаркетах реально борется с воровством в магазинах, от которого, как известно, они несут серьёзные потери. Кроме того, с его помощью можно анализировать реакцию покупателей на ту или иную маркетинговую акцию, а в итоге принимать верные управленческие решения и своевременно корректировать свою маркетинговую активность, повышая покупательский спрос и увеличивая собственный доход.

А системы видеонаблюдения, установленные в компаниях и на предприятиях, помогают руководителям дистанционно контролировать производительность труда работников и вовремя выявлять «слабые места» производственного процесса, чтобы в результате повысить эффективность производства. Также они защищают бизнес от недобросовестных конкурентов, пытающихся заполучить доступ к клиентской базе или другой секретной информации.

Работа со специалистами центра видеонаблюдения «ПремиУМ» — это качественное и доступное по цене видеооборудование, гибкая система скидок, широкая линия ассортимента, постоянное наличие на складе интересующего оборудования и его оперативная доставка, новинки и последние технические достижения рынка систем безопасности, индивидуальный подход к решению задач клиентов, комфортное и быстрое обслуживание, экономия времени и исключение неоправданных затрат, а также постгарантийное обслуживание в сервисных центрах компании.

И всё это доступно жителям Новокузнецка и Кемеровской области в Центре видеонаблюдения «ПремиУМ».

Хотелось бы отметить, что компания занимается благотворительностью, помогая детским домам области. А это дополнительный стимул обращаться именно сюда — ведь каждый клиент знает, что в помощи детям есть и его заслуга.

Если вы только решаете, где купить видеокамеры в Новокузнецке или недорого заказать установку видеонаблюдения, звоните в «ПремиУМ». И ваша безопасность будет под надёжной защитой!