Накануне днем на вокзале в Кемерове эвакуировали людей.

Инцидент произошел 27 июля. Как сообщает Правоохранительный портала Кузбасса, причиной послужило обнаружение подозрительных сумок. Сотрудники автовокзала попытались отыскать владельца, после тщетных попыток было принято решение начать эвакуацию.

Через некоторое время владелец все-таки объявился. Как оказалось, мужчина попросту забыл свои вещи на вокзале. Но вскоре обнаружил потерю и вернулся за оставленными вещами обратно. Теперь ему грозит штраф.