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Знай наших: два новокузнечанина вошли в рейтинг звёзд Forbes

Сегодня 10:02
831
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zastavki.com

Накануне журнал Forbes выпустил рейтинг главных знаменитостей шоу-бизнеса и спорта 2017 года. В список попали новокузнечане: хоккеист Сергей Бобровский и актёр Владимир Машков.

Бобровский в рейтинге впервые и сразу попал в первую десятку знаменитостей. По общему баллу он уступил другим звёздам из топа, зато обогнал Егора Крида по упоминаниям в СМИ, а Евгения Малкина — по запросам в «Яндексе».

Владимир Машков занял последнюю, 50-ую строчку, потеряв по сравнению с предыдущим рейтингом одну позицию. По запросам в «Яндексе» он обогнал Бобровского, но значительно уступил в упоминаниях в СМИ и доходах.

Главной же знаменитостью 2017 года стал хоккеист Александр Овечкин. Вторую строчку занял певец Филипп Киркоров, а третью — Григорий Лепс.

Напомним, Сергей Бобровский — известный на весь мир хоккеист, воспитанник новокузнецкого «Металлурга». Был признан лучшим вратарём НХЛ. Регулярно приезжает в Новокузнецк на благотворительные вечера и тренировки хоккеистов. Ранее по просьбе ВашГород.ру он поздравил новокузнечан с грядущим 400-летием города.

Владимир Машков — знаменитый актёр из Новокузнецка, признанный секс-символ. Его детство прошло в Новокузнецком театре кукол «Сказ». Владимир Машков регулярно приезжает в город на фестиваль «Кукла в детских руках», где он учредил премию «Золотой львёнок» за лучшую мужскую и женскую роль. Также по его инициативе в городе переделывают кинотеатр «Коммунар», чтобы потом отдать театру «Сказ».

Комментарии 5
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Мисако
8 7
Хто все эти люди?!!
Позор - жить в Новокузнецке и не знать.
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Твоя мамка
10 6
Позор - жить в Новокузнецке и не знать.
Позор жить в Новокузнецке
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Галинка
6 3
Давно они не новокузнечане
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мимоходом
3 12
Хто все эти люди?!!
Ты дебил?
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