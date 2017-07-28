Накануне журнал Forbes выпустил рейтинг главных знаменитостей шоу-бизнеса и спорта 2017 года. В список попали новокузнечане: хоккеист Сергей Бобровский и актёр Владимир Машков.

Бобровский в рейтинге впервые и сразу попал в первую десятку знаменитостей. По общему баллу он уступил другим звёздам из топа, зато обогнал Егора Крида по упоминаниям в СМИ, а Евгения Малкина — по запросам в «Яндексе».

Владимир Машков занял последнюю, 50-ую строчку, потеряв по сравнению с предыдущим рейтингом одну позицию. По запросам в «Яндексе» он обогнал Бобровского, но значительно уступил в упоминаниях в СМИ и доходах.

Главной же знаменитостью 2017 года стал хоккеист Александр Овечкин. Вторую строчку занял певец Филипп Киркоров, а третью — Григорий Лепс.

Напомним, Сергей Бобровский — известный на весь мир хоккеист, воспитанник новокузнецкого «Металлурга». Был признан лучшим вратарём НХЛ. Регулярно приезжает в Новокузнецк на благотворительные вечера и тренировки хоккеистов. Ранее по просьбе ВашГород.ру он поздравил новокузнечан с грядущим 400-летием города.

Владимир Машков — знаменитый актёр из Новокузнецка, признанный секс-символ. Его детство прошло в Новокузнецком театре кукол «Сказ». Владимир Машков регулярно приезжает в город на фестиваль «Кукла в детских руках», где он учредил премию «Золотой львёнок» за лучшую мужскую и женскую роль. Также по его инициативе в городе переделывают кинотеатр «Коммунар», чтобы потом отдать театру «Сказ».