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Поджигательниц уличного пианино нашли

Сегодня 10:15
2024
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
centra

Утром стало известно, что девушки задержаны.

ВашГород.ру рассказывал о том, что несколько дней назад музыкальный инструмент, расположенный в арт-сквере подожгли неизвестные. Позже выяснилось, что поджигательницами оказались две девушки. После чего мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил на своей официальной страничке в «Инстаграм», что обещает денежное вознаграждение тем, кто поможет опознать преступниц.

Сегодня утром Сергей Кузнецов оставил комментарий в той же соцсети на страничке одной из жительниц города, что поджигательницы задержаны и уже дают свои показания.

Подробности уточняются.

Комментарии 13
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Илья
10 29
С судимостью тяжко им по жизни придется )))) ни кредит, ни работы нормальной
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Яша
8 42
Понять и простить....Все мы были молодые....Совершали ошибки...
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да-да
25 13
Их надо в психушке и наркологии проверить!
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stek
8 6
По городу повозить, как в Турции: бочка с дерьмом и янычар с саблей.....
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Валерия
15 12
Нужно всех наказывать - и родителей и их детей.
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жека
6 7
Пока страну продают чинуши, народ тешиться пианином.
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Читатель
6 2
Им 18 лет,наверное, ещё нет. Родители будут расплачиваться.
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*
9 5
Им 18 лет,наверное, ещё нет. Родители будут расплачиваться.
Пусть расплачиваются раз не научили дитяток правильно вести себя
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царь Иоанн
8 2
Вот что полтос животворящий делает!да ещё из рук мэра...
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Мисако
3 0
Пусть расплачиваются раз не научили дитяток правильно вести себя
А я не согласна. Бывает, у хороших родителей такие детки, оторви да брось. Как говорится, дети - лучшее наказание для родителей.

Аж рожать не хочется.
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Митрич
1 0
А я не согласна. Бывает, у хороших родителей такие детки, оторви да брось. Как говорится, дети - лучшее наказание для родителей.

Аж рожать не хочется.
А как это так бывает, позвольте вас спросить? Яблочко от вишенки недалеко падает: не бывает такого чтобы в семье барашков козленочек родился. Если дитятко - "оторви да выброси", то в первую очередь нужно копать "хороших родителей".... Это аксиома. :-)))
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вера
0 0
Пока страну продают чинуши, народ тешиться пианином.
Дебил?
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Ваня
0 0
Фамилии родителей этих невоспитанных девиц в студию. Пусть их всеобщий позор заставит взглянуть новыми глазами на дочек и на свои методы воспитания.
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