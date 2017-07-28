Утром стало известно, что девушки задержаны.
ВашГород.ру рассказывал о том, что несколько дней назад музыкальный инструмент, расположенный в арт-сквере подожгли неизвестные. Позже выяснилось, что поджигательницами оказались две девушки. После чего мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил на своей официальной страничке в «Инстаграм», что обещает денежное вознаграждение тем, кто поможет опознать преступниц.
Сегодня утром Сергей Кузнецов оставил комментарий в той же соцсети на страничке одной из жительниц города, что поджигательницы задержаны и уже дают свои показания.
Подробности уточняются.
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Аж рожать не хочется.
Аж рожать не хочется.