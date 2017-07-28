Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кемерове закрыли отдел защиты прав потребителей

Новокузнецкие спасатели вызволили кота и собаку

Сегодня 10:24
304
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
УЗНТ

В Новокузнецке спасатели выручают попавших в беду домашних питомцев.

23 июля поступил звонок от жительницы дома на Павловского. Девушка рассказала, что её кот залез в вентиляционную шахту и не выбирается. Спасатели прибыли и достали беглеца.

А 24 июля помощь потребовалась собаке на улице Запорожская. Во время прогулки животное залезло под гараж и застряло там. Бедолагу снова выручили спасатели.

Такие вызовы нередко поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Как ВашГород.ру уточнили в Управлении по защите населения и территории, при поступлении звонка спасатели всегда стараются помочь питомцам.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Я
0 7
Вот котов и собак спасатели успевают спасать. А на пожар в Новобайдаевку когда машины горели ехали 25 минут, а если бы за это время машины взорвались и взлетели окна бы поразбивали, или в подъезд пожар перекинулся. Причем был пятый час утра ни пробок, ни людей и ехать 25 минут, непонятно откуда.
ответить
аватар
Анонимный пользователь
6 0
Вот котов и собак спасатели успевают спасать. А на пожар в Новобайдаевку когда машины горели ехали 25 минут, а если бы за это время машины взорвались и взлетели окна бы поразбивали, или в подъезд пожар перекинулся. Причем был пятый час утра ни пробок, ни людей и ехать 25 минут, непонятно откуда.
Это разные подразделения... то МЧС, то ЕДДС! На пожары едут МЧС. Так что ЕДДС-ники тут не при чём.
ответить
аватар
*
0 0
Вот котов и собак спасатели успевают спасать. А на пожар в Новобайдаевку когда машины горели ехали 25 минут, а если бы за это время машины взорвались и взлетели окна бы поразбивали, или в подъезд пожар перекинулся. Причем был пятый час утра ни пробок, ни людей и ехать 25 минут, непонятно откуда.
Как одно с другим соотносится? Где написано, что к собакам и кошкам приезжают за 5 минут?
ответить
аватар
Митрич
3 0
Как одно с другим соотносится? Где написано, что к собакам и кошкам приезжают за 5 минут?
Единственное связующее звено этих двух происшествий - это физиологическая потребность у некоторых поныть и постенать... Больше ничего общего просто не наблюдаю... :-)))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ