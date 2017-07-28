В Новокузнецке спасатели выручают попавших в беду домашних питомцев.
23 июля поступил звонок от жительницы дома на Павловского. Девушка рассказала, что её кот залез в вентиляционную шахту и не выбирается. Спасатели прибыли и достали беглеца.
А 24 июля помощь потребовалась собаке на улице Запорожская. Во время прогулки животное залезло под гараж и застряло там. Бедолагу снова выручили спасатели.
Такие вызовы нередко поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Как ВашГород.ру уточнили в Управлении по защите населения и территории, при поступлении звонка спасатели всегда стараются помочь питомцам.
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