В Новокузнецке спасатели выручают попавших в беду домашних питомцев.

23 июля поступил звонок от жительницы дома на Павловского. Девушка рассказала, что её кот залез в вентиляционную шахту и не выбирается. Спасатели прибыли и достали беглеца.

А 24 июля помощь потребовалась собаке на улице Запорожская. Во время прогулки животное залезло под гараж и застряло там. Бедолагу снова выручили спасатели.