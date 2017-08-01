Более половины новых кредитов, взятых жителями Новосибирской области в I квартале 2017 года, пошли на обслуживание старых долгов.

Жизнь в кредит всё прочнее входит в нашу повседневность. Но, к сожалению, это несёт не только массу удобств, но и немало проблем. Многие заёмщики переоценивают свои финансовые возможности, и у них возникают сложности с возвратом кредита. В этом случае лучшим решением будет обратиться в банк. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Михаил Мамута уверяет: в большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам. В одном из интервью он пояснил, что есть несколько способов решения проблемы. Однако, решившись на рефинансирование старых займов, надо внимательно изучать предложения банков, чтобы ненароком не увеличить собственное долговое бремя.

Игра в прятки не пройдёт

Ещё Пушкин писал о русском авось, на который решил понадеяться герой его сказки. С тех пор ничего не изменилось, и порой россияне, заключая сделки, полагают, что платить не обязательно. Сегодня большое число наших соотечественников «бегают» от банков, не желая отдавать кредиты. Но сколько ни бегай, платить по счетам всё равно придётся. Если же причиной задолженности является сложная ситуация, в которую попал заёмщик, эксперты советуют договариваться с банком и первым заявить о возникших трудностях.

Конечно, в банке не особо обрадуются очередному неплатёжеспособному клиенту, но поскольку всё-таки заинтересованы в возврате займа, то, скорее всего, предложат какой-то вариант.

Марина Андреева взяла кредит в одном из банков в размере 180 тысяч рублей и ежемесячным платежом в 6800 рублей, но спустя несколько месяцев у женщины возникли жизненные трудности. Работодатель задерживал зарплату, и поэтому она не могла соблюдать график платежей в полном объеме. Марина обратилась в банк и попросила о кредитных каникулах. Изучив ситуацию, сотрудники финансовой организации освободили женщину от выплат на полгода. А затем она снова продолжила выплачивать кредит.

По данным аналитиков, средний размер потребкредита в Новосибирской области в мае 2017 года составил 163 987 рублей, увеличившись по сравнению с декабрем 2016 года на 40,8%.

Сотрудник одного из банков Александр Смирнов отмечает, что ситуация на кредитном рынке страны стала выправляться.

«По итогам первого полугодия 2017 года можно говорить о продолжении положительных тенденций, появившихся в 2016 году после ухудшения в 2014—2015 годах в сфере кредитования. Уровень кредитной нагрузки сокращается, темпы роста просроченных платежей по кредитам замедляются», — отмечает он.

Варианты «спасения»

Несмотря на положительные тенденции, просроченных кредитов ещё очень много. Что же делать, если заём стал непосильным? Эксперты предлагают рассмотреть несколько вариантов.

Первый из них — отсрочка платежа на несколько месяцев. Скорее всего, если человек долгие годы пользовался услугами банка, ответственно платил, имеет хорошую кредитную историю, то банк пойдёт навстречу. Но в этом случае заёмщик должен понимать, что за время отсрочки он обязательно должен выправить свою финансовую ситуацию, потому что повторно банк на уступки не согласится. Есть и ещё один немаловажный факт, о котором не стоит забывать: подобная отсрочка увеличит суммы следующих платежей.

Но банки чаще предпочитают другой способ разрешения ситуации — реструктуризацию долга. В этом случае условия кредита пересмотрят, уменьшив размер платежей, но увеличив срок, например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет.

Есть и другие варианты: предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени нужно выплачивать только проценты или, наоборот, только основной долг; или уменьшенные платежи на определённый срок, когда заёмщик платит половину необходимой суммы, а по его окончании этого срока — по 1,5 обычного платежа.

Конечно, на слово в банке не поверят, и причины материальных затруднений придется подтверждать документами. Это может быть копия трудовой книжки с записью о сокращении, иск в суд о задержке зарплаты, справка об инвалидности или выписка из медкарты, подтверждающая диагноз, и так далее.

А вот вариант нового кредита для погашения старого в большинстве случаев оказывается неудачным решением, поскольку может ещё глубже затянуть в долговую яму.

Ещё одним способом является рефинансирование кредита, то есть получение кредита с меньшей ставкой в этом или же в другом банке, чтобы погасить существующий. Но если заёмщик уже задолжал по кредиту, такой ход может и не сработать.

В Новосибирской области 57% новых кредитов, взятых жителями в I квартале 2017 года, пошли на обслуживание старых долгов, сообщает Объединенное кредитное бюро. По сравнению с I кварталом 2016 года доля таких кредитов хоть и уменьшилась на 1 процентный пункт, но по этому показателю регион уверенно входит в первую десятку субъектов РФ.

Скрытая угроза кредитных карт

У жителей Новосибирской области большая часть просроченных кредитов приходится на потребительские кредиты и кредитные карты. Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), за январь-апрель 2017 года доля просрочки свыше 30 дней к общему объёму кредитов в денежном выражении на покупку потребтоваров в регионе составила 20,8%. По сравнению с концом 2016 года она выросла на 0,5 процентного пункта.

Зачастую владелец кредитки не понимает, что это, по сути, тот же кредит со своими ставками, правилами и сроками погашения, а не «дополнительное удобство». Чаще всего россияне пропускают льготный период погашения по карте, после чего банк начисляет проценты. Чтобы такого не произошло, нужно полностью погашать общую сумму долга не позднее даты завершения льготного периода.

А вот ипотеку новосибирцы платят более ответственно, просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию, по данным ЦБ, составляет около 1%.

Суд и прочие неприятности

Если заёмщик всё же не обратился в банк при возникновении трудностей с погашением кредита, то всё может закончиться в суде, который вынесет решение и зафиксирует сумму платежа. Если должник находится в непростой финансовой ситуации, то суд может учесть это и принять решение о более мягких условиях выплаты, например, разбить долг на части. В этом случае на должника могут «повесить» судебные издержки, а сумма долга возрастёт.

И это не единственные неприятности, с которыми может столкнуться заёмщик — до этого месяцами его будут атаковать коллекторы, которые порой переходят границы дозволенного, угрожая и запугивая (в этом случае эксперты советуют сразу обращаться в полицию). Кроме того, за справкой и с жалобами на действия кредитной организации можно обратиться в интернет-приемную Банка России на сайте cbr.ru. или по телефону 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России).

Если судебное решение не исполняется, то дело передают судебным приставам, которые ни на какие уступки уж точно не пойдут. Законодательство разрешает им наложить взыскание на банковские счета, имущество должника в пределах суммы задолженности. Если долг превышает 10 тысяч рублей, заёмщик не сможет выехать за границу, пока не погасит его.

Сектор «Банкрот» на барабане

За первые пять месяцев 2017 года более 300 жителей Новосибирской области, по данным картотеки арбитражных дел, подали в суд заявление о банкротстве, это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом случае всё имущество должника выставят на торги, даже если ипотечная квартира окажется единственным жильём. Кроме того, банкротство физлица автоматически повлечет за собой запрет на выезд из страны, поставит крест на карьере в органах власти и лишит возможности брать новые кредиты.

Ошибка в расчётах

В жизни, конечно, случается всякое, но чаще всего причина возникновения просрочки выплат по кредитам в том, что заёмщик не рассчитал свои силы и возможности. Чтобы этого избежать, необходимо следовать трём простым правилам.

Не берите кредит, если сумма платежей превышает 30−35% вашего дохода. Остальных денег вам должно хватать на прочие обязательные платежи и на повседневные нужды.

У вас должна быть «подушка безопасности», составляющая минимум 3 месячных дохода. В случае форс-мажора она сможет выручить.

Не пренебрегайте страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит (частично или полностью, зависит от условий страхования) вашу задолженность перед банком.

Нередко сегодня возникают проблемы и у самих банков — регулятор продолжает отзывать лицензии у финансовых организаций, допускающих те или иные нарушения. В их число попадают и банки из топ-30. Даже если ваш кредитор окажется в такой ситуации и будет признан банкротом, это не освободит вас от обязательств. Право требования перейдет к Агентству страхования вкладов, на сайте которого можно найти новые реквизиты для оплаты долга лопнувшему банку.