С июля в России запрещено производить и продавать пиво в бутылках более 1,5 литра.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, нарушителям грозят штрафы от 100 000 до 500 000 рублей. Авторы закона заявляли, что такая мера позволит снизить пивной алкоголизм.

Но пока число клиентов в новокузнецких пивнушках то же, зато возмущения и неразберихи прибавилось. Теперь при покупке 2-х и более литров напитка новокузнечанам приходится брать несколько бутылок. А это деньги: одна пластиковая «полторашка» стоит 10 рублей, литровая бутылка — 9. Неудобно и продавцам.

«Хорошего мало. Этот закон внёс только неразбериху. Ведь нигде нет чётких указаний, кого касаются эти нововведения. Одни юристы говорят, что закон распространяется только на промышленные производства. Но мы тоже уже не разливаем в крупную тару, от греха подальше. Говорят, разъяснений к закону стоит ждать через месяц-два. Конечно, многие покупатели недовольны. Неудобно это», — рассказал Novokuznetsk.su директор компании «Междуреченское пиво» Андрей Абдуллин.

При этом изначально авторы закона хотели запретить продажу пива в бутылках более 0,5 литра.

Новокузнечане неоднократно возмущались большим количеством пивнушек в городе. Зимой 2016 года они даже обращались по этому поводу к мэру Сергею Кузнецову. Но так как закона, регулирующего число пивных на территории, нет, бизнес процветает. На некоторых улицах Новокузнецка есть по 10, а то и 15 точек с хмельным.

А пока одни борются с пивным алкоголизмом, другие выступают против недолива напитка. Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя рассмешила соцсети заявлением, что будет пресекать недолив хмельного.