Неурожай кофейных деревьев и снижение курса рубля теперь скажутся и на главном утреннем напитке. Эксперты обещают — к концу года кофе серьёзно подорожает.

За первые пять месяцев цены на кофе у зарубежных поставщиков выросли на 21,7%, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. Подорожание кофе объясняется несколькими факторами. Основные — это неурожай в Латинской Америке и желание поставщиков компенсировать наконец убытки из-за скачков валют.

В сравнении с прошлым годом кофе подорожал незначительно. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, цены на растворимый кофе выросли на 9% (если сравнивать январь-май), на молотый и в зёрнах — на 6,1%. Посетители кофеен разницы почти не заметили — в среднем стоимость стаканчика с напитком выросла на 3%.

Поэтому к грядущему повышению цен эксперты относятся по-разному. Президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков обещают, что цены вырастут непременно:

«Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который ещё нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим».

Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия признаётся, что пока серьёзных скачков цен нет и всё зависит от импортёров — решат ли они компенсировать убытки из нестабильного курса валют. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров уверен, что в кофейнях и ресторанах кофе подорожает максимум на 10%, а главные изменения будут на полках супермаркетов.

А в ожидании нового года и новых цен почитайте на ВашГород.ру о новых свойствах кофеина.