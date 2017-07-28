«Автостат» составил рейтинг топ — 10 популярных иномарок в России

На пьедестале расположились сразу три автомобиля корейских производителей.

Первое место по числу покупок занимает KIA Rio, которую по данным «Автостат» в этом году купили уже 46 200 россиян.

Этой иномарке удалось отодвинуть прошлогоднего лидера — Hyundai Solaris на втрое место. Продажи серебряного призера по сравнению с прошлым годом упали на 28,7%. Solaris за несколько месяцев 2017 года купили 32 700 раз.

Тройку лидеров замыкает кроссовер той же марки. Hyundai Creta приобрели за первое полугодие этого года 24 100 россиян.

В пятерку лучших иномарок вошли Volkswagen Polo, увеличивший продажи на 1,7%, и Renault Duster, который купили на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом.

В ТОП-10 также попали Toyota RAV4, Chevrolet Niva, Renault Kaptur, Toyota Camry и Skoda Rapid.

По данным аналитиков, всего за первое полугодие 2017 года продали 522 030 иномарок, что соответствует 78% от общего числа приобретенных в стране машин.