В столице Кузбасса вновь выступит Стас Михайлов.
Певец представит кемеровчанам концертную программу «Если завтра будет солнце». Организаторы описывают её как «яркую, по-настоящему тёплую, наполненную жизнерадостными песнями, под которые можно петь и танцевать, отдохнуть душой». Но не обойдётся без главных песен Михайлова о любви и смысле жизни.
Концерт запланирован на 26 октября, но билеты уже можно заказать. Стоят они от 1600 до 4500 рублей. Состоится выступление в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».
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Что он, что этот Лепсеридзе, чей баннер на цирке висит, никому не нужны!
Что он, что этот Лепсеридзе, чей баннер на цирке висит, никому не нужны!