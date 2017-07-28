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В Кемерове споёт Стас Михайлов

Сегодня 11:35
307
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Krokoned.ru

В столице Кузбасса вновь выступит Стас Михайлов.

Певец представит кемеровчанам концертную программу «Если завтра будет солнце». Организаторы описывают её как «яркую, по-настоящему тёплую, наполненную жизнерадостными песнями, под которые можно петь и танцевать, отдохнуть душой». Но не обойдётся без главных песен Михайлова о любви и смысле жизни.

Концерт запланирован на 26 октября, но билеты уже можно заказать. Стоят они от 1600 до 4500 рублей. Состоится выступление в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».

Комментарии 4
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Точняк!
3 0
Да пусть хоть спляшет!
Что он, что этот Лепсеридзе, чей баннер на цирке висит, никому не нужны!
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Митрич
1 0
Да пусть хоть спляшет!
Что он, что этот Лепсеридзе, чей баннер на цирке висит, никому не нужны!
Спроси об этом у тех, кто им концерты организовывает.... :-)))
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Разведенка
0 0
Девочки, наш приедет! Бегом за билетами!
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