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В Нвоокузнецке поставили новое уличное пианино

Сегодня 12:10
689
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nk-tv

Вместо сожжённого накануне инструмента в арт-сквере уже поставили другое. Правда, не такое красочное.

Свято место пусто не бывает. Место печально известного сожжённого пианино уже занял другой инструмент. Как сообщили в компании Centra, инициативу взял на себя местный предприниматель Александр Батурин.

«Мы благодарны Александру за помощь. Пианино пока не разукрашено. Но мы уже ищем художников, которые займутся этим. Еще инструмент нужно проверить и настроить, чтобы он радовал горожан в полной мере» — рассказала директор по маркетингу Centra Наталья Сарычева.

В компании добавили, что всю ответственность и расходы за настройку, роспись и дальнейший вывоз инструмента Centra берет на себя.

«В прошлом году мы ставили два инструмента в арт-сквере: пианино и фортепиано. Оба они были разломаны. В этом году арт-объект подожгли. Надеемся, что новое уличное пианино ждет более счастливая судьба», — поделилась Наталья Сарычева.

Напомним, что компания Centra уже третий год устанавливает возле цирка уличное пианино. Как уже писал ВашГород.ру несколько дней назад известный в Новокузнецке арт-объект подожгли. Сейчас преступницы задержаны и дают свои показания.

Комментарии 5
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Вопросик
1 0
Эмм.. в том году они ставили два инструмента: пианино и фортепиано.
Вопрос? Чем отличается пианино и фортепиано? Это два разных инструмента? Или я что то не догоняю
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Игорь
0 0
Эмм.. в том году они ставили два инструмента: пианино и фортепиано.
Вопрос? Чем отличается пианино и фортепиано? Это два разных инструмента? Или я что то не догоняю
Фортепиано — это общее название класса инструментов, к которым относятся и пианино, и рояль. Оба этих инструмента, в зависимости от желания музыканта могут играть как громко так и тихо. Именно от этих двух слов родилось это название, от итал. forte — «громко» и piano — «тихо».
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Смирнов
0 0
Можно я тоже привезу свое старое фортепиано, и напишу, что это подарок жителям от меня лично?
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Вопросик
1 0
Фортепиано — это общее название класса инструментов, к которым относятся и пианино, и рояль. Оба этих инструмента, в зависимости от желания музыканта могут играть как громко так и тихо. Именно от этих двух слов родилось это название, от итал. forte — «громко» и piano — «тихо».
Спасибо, гугл
Фортепиано это и есть пианино, и так называют его безграмотные люди, которые считают, что фо-но и пианино это разные инструменты
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