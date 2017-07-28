Вместо сожжённого накануне инструмента в арт-сквере уже поставили другое. Правда, не такое красочное.

Свято место пусто не бывает. Место печально известного сожжённого пианино уже занял другой инструмент. Как сообщили в компании Centra, инициативу взял на себя местный предприниматель Александр Батурин.

«Мы благодарны Александру за помощь. Пианино пока не разукрашено. Но мы уже ищем художников, которые займутся этим. Еще инструмент нужно проверить и настроить, чтобы он радовал горожан в полной мере» — рассказала директор по маркетингу Centra Наталья Сарычева.

В компании добавили, что всю ответственность и расходы за настройку, роспись и дальнейший вывоз инструмента Centra берет на себя.

«В прошлом году мы ставили два инструмента в арт-сквере: пианино и фортепиано. Оба они были разломаны. В этом году арт-объект подожгли. Надеемся, что новое уличное пианино ждет более счастливая судьба», — поделилась Наталья Сарычева.

Напомним, что компания Centra уже третий год устанавливает возле цирка уличное пианино. Как уже писал ВашГород.ру несколько дней назад известный в Новокузнецке арт-объект подожгли. Сейчас преступницы задержаны и дают свои показания.