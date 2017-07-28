В Кемерове закрыли отдел защиты прав потребителей
Сегодня 12:10
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В кемеровской администрации закрыли отдел защиты прав потребителей.
Но это не значит, что кемеровчане теперь беззащитны в этой сфере. Для защиты своих интересов можно обращаться в Управление по экономическим вопросам, консультационный центр для потребителей и «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды». Об этом сообщает «Газета Кемерова».
Отдел защиты прав потребителей работал в областной столице с 1997 года.
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