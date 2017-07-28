Учёные обнаружили различные мутации в генах россиян, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера.

Генетикам из компании Genotek удалось проанализировать при помощи базы данных геномы около 2,5 тыс. россиян, а также отследить ДНК на предмет наличия в них пяти разных вариаций гена APOE, который связан с высокой или низкой вероятностью развития болезни Альцгеймера. Как сообщает РИА Новости, выяснилось, что примерно пятая часть обследованных людей имеет в своём ДНК варианты мутаций, повышающих вероятность развития болезни примерно в пять раз и повышающих риск приобрести заболевание в пожилые годы в десятки раз.

Также специалисты выяснили, что три четверти жителей России и ближнего зарубежья имеют «нейтральный» вариант гена APOE, который не увеличивает и не уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера, а еще 2% человек обладают определённым генотипом, снижающим риск её приобретения.

Данные учёных в будущем помогут сформулировать правильный подход к борьбе с этим опасным нейродегенеративным заболеванием и понять, какие меры стоит предпринять, чтобы избежать его развития или максимально отдалить время его наступления.