Владимир Путин подписал закон, который увеличивает порог задолженности, после которого не выпускают из страны.

По новому закону, подписанному президентов 26 июля, теперь шанс выехать за границу у неплательщиков станет больше. Раньше запрет на выезд из страны начинался, если сумма долга превышала 10 000 рублей. Как сообщает Life.ru, сейчас порог увеличили втрое. Теперь россияне не смогут покинуть страну, если их долг составляет 30 000 рублей.

Процедура снятия ограничения на выезд значительно упростится. Задолжник сможет оплатить сумму полностью и тут же покинуть страну.

Нововведение распространяется не на всех. Покинуть страну по-прежнему не могут задолжники выплаты по алиментам, возмещению вреда здоровью, морального или имущественного вреда.