Лидер интернет-рынка Кузбасса компания Good Line стал партнером XI Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов, которую с 31 июля по 9 августа примет город Кемерово.

Участие в олимпиаде примут порядка 40 команд из регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Во время соревнований старшеклассники покажут знания и навыки, необходимые для профессии геолога и познакомиться с одним из самых крупных угольных месторождений мира — Кузнецким угольным бассейном.

Компания «Good Line» обеспечила качественную беспроводную связь на всей территории проведения олимпиады — в детских оздоровительных лагерях «Пламя» и «Звездный».