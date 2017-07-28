Лидер интернет-рынка Кузбасса компания Good Line стал партнером XI Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов, которую с 31 июля по 9 августа примет город Кемерово.
Участие в олимпиаде примут порядка 40 команд из регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Во время соревнований старшеклассники покажут знания и навыки, необходимые для профессии геолога и познакомиться с одним из самых крупных угольных месторождений мира — Кузнецким угольным бассейном.
Компания «Good Line» обеспечила качественную беспроводную связь на всей территории проведения олимпиады — в детских оздоровительных лагерях «Пламя» и «Звездный».
«Good Line, как компания, которая зародилась и развивается в шахтёрском крае, понимает, насколько важна и полезна профессия геолога. Рады оказать помощь в организации олимпиады юных геологов. Желаю ребятам продуктивной работы и успехов в изучении геологии», — отметил основатель компании «Good Line» Вячеслав Петров.
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