Заместителя главы города по экономическим вопросам Татьяну Ананьину оштрафовали.
Сотрудницу администрации обвинили в нарушении рассмотрении обращений граждан. На Татьяну Ананьину пожаловался бизнесмен. Мужчина рассказал мэрии о незаконных действиях местных чиновников. Мэр города Илья Середюк поручил Татьяне Ананьиной разобраться в проблеме.
Чиновница же, как считает прокурор, не отнеслась к этому надлежащим образом. Ответ, который она отправила бизнесмену, не содержал информации по вопросу обращения.
В итоге Кемеровский суд оштрафовал Татьяну Ананьину на 5000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.
Ранее ВашГород.ру сообщал о закрытии в администрации Кемерова отдела защиты прав потребителей.
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