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В Новокузнецке перекроют дороги, а автобусы пойдут по-другому

В Кемерове оштрафовали заместителя мэра

Сегодня 13:47
326
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tetrakom-kuzbass.ru

Заместителя главы города по экономическим вопросам Татьяну Ананьину оштрафовали.

Сотрудницу администрации обвинили в нарушении рассмотрении обращений граждан. На Татьяну Ананьину пожаловался бизнесмен. Мужчина рассказал мэрии о незаконных действиях местных чиновников. Мэр города Илья Середюк поручил Татьяне Ананьиной разобраться в проблеме.

Чиновница же, как считает прокурор, не отнеслась к этому надлежащим образом. Ответ, который она отправила бизнесмену, не содержал информации по вопросу обращения.

В итоге Кемеровский суд оштрафовал Татьяну Ананьину на 5000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее ВашГород.ру сообщал о закрытии в администрации Кемерова отдела защиты прав потребителей.

Комментарии 3
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макс
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5 тыс ))) какой же большой штраф )))
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Денчик
0 0
5 тыс ))) какой же большой штраф )))
5 тыс вполне ощутимый штраф из личного кошелька... А придраться можно к любому работнику если есть желание
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макс
0 0
5 тыс вполне ощутимый штраф из личного кошелька... А придраться можно к любому работнику если есть желание
для зама это ощутимо ??? не смешите народ ))
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