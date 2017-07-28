Заместителя главы города по экономическим вопросам Татьяну Ананьину оштрафовали.

Сотрудницу администрации обвинили в нарушении рассмотрении обращений граждан. На Татьяну Ананьину пожаловался бизнесмен. Мужчина рассказал мэрии о незаконных действиях местных чиновников. Мэр города Илья Середюк поручил Татьяне Ананьиной разобраться в проблеме.

Чиновница же, как считает прокурор, не отнеслась к этому надлежащим образом. Ответ, который она отправила бизнесмену, не содержал информации по вопросу обращения.

В итоге Кемеровский суд оштрафовал Татьяну Ананьину на 5000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее ВашГород.ру сообщал о закрытии в администрации Кемерова отдела защиты прав потребителей.