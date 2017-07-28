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Лекарства в России подешевели

Сегодня 14:34
345
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

По данным DSM Group, цены на лекарства на территории России за первое полугодие 2017 года снизились.

Отмечается, что среди проданных в июне препаратов 59% являются отечественными. Однако из-за невысокой цены, по сравнению с западными аналогами, они принесли лишь 27% прибыли.

В целом, за месяц россияне потратили на медикаменты 50,1 млрд рублей. Как сообщает маркетинговое агентство компании, в среднем цены на медикаменты упали на 2,3%.

По подсчетам аналитиков, средняя цена за одну упаковку лекарства составляет 141 рубль. Чаще всего в России покупают «Нурофен», «Конкор» и «Детралекс».

Комментарии 1
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z
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Походу у населения тупо бабло кончилось, вот и покупают подешевле, поэтому приходится снижать цены на всяку пургу.
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