По данным DSM Group, цены на лекарства на территории России за первое полугодие 2017 года снизились.

Отмечается, что среди проданных в июне препаратов 59% являются отечественными. Однако из-за невысокой цены, по сравнению с западными аналогами, они принесли лишь 27% прибыли.

В целом, за месяц россияне потратили на медикаменты 50,1 млрд рублей. Как сообщает маркетинговое агентство компании, в среднем цены на медикаменты упали на 2,3%.

По подсчетам аналитиков, средняя цена за одну упаковку лекарства составляет 141 рубль. Чаще всего в России покупают «Нурофен», «Конкор» и «Детралекс».