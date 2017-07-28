Коллекторы будут взыскивать долги с россиян с помощью роботов.
Никаких шуток: такая система уже работает у некоторых банков. Робот выполняет все функции сотрудника коллекторского агентства. Он звонит должникам, сообщает им о просрочке, берёт обещание о внесении денег и контролирует это.
Помимо этого, интеллектуальный помощник считается автоинформатором, а значит, звонить должникам сможет чаще своих коллег. Напомним, сейчас коллекторы могут связываться с человеком не чаще двух раз в неделю. Робот сможет делать это четыре раза, пишет «Коммерсантъ».
Интеллектуальным помощником планирует обзавестись «Сбербанк» и «Совкомбанк». ОТП-банк также намерен опробовать робота.
Пока коллекторы ищут новые способы взыскания долгов, некоторые россияне придумывают, как не возвращать просрочку. Как уже сообщал ВашГород.ру, многие состоятельные граждане объявляют себя банкротами.
Также в этом году безнадёжным должникам спишут долгов на 1 триллион рублей.
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