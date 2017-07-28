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Коллекторы нашли новый способ взыскания долгов с россиян

28 июля 14:45
2276
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gorodkirov.ru

Коллекторы будут взыскивать долги с россиян с помощью роботов.

Никаких шуток: такая система уже работает у некоторых банков. Робот выполняет все функции сотрудника коллекторского агентства. Он звонит должникам, сообщает им о просрочке, берёт обещание о внесении денег и контролирует это.

Помимо этого, интеллектуальный помощник считается автоинформатором, а значит, звонить должникам сможет чаще своих коллег. Напомним, сейчас коллекторы могут связываться с человеком не чаще двух раз в неделю. Робот сможет делать это четыре раза, пишет «Коммерсантъ».

Интеллектуальным помощником планирует обзавестись «Сбербанк» и «Совкомбанк». ОТП-банк также намерен опробовать робота.

Пока коллекторы ищут новые способы взыскания долгов, некоторые россияне придумывают, как не возвращать просрочку. Как уже сообщал ВашГород.ру, многие состоятельные граждане объявляют себя банкротами.

Также в этом году безнадёжным должникам спишут долгов на 1 триллион рублей.

Комментарии 6
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Бусина
11 0
Что самое интересное, с работодателем должника уже пол года точно, связываются эти роботы-коллекторы!! И задолбал уже, этот работ!!! Звонит каждый день, по 7-10 раз!!!!!!
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хмырь
1 11
Что самое интересное, с работодателем должника уже пол года точно, связываются эти роботы-коллекторы!! И задолбал уже, этот работ!!! Звонит каждый день, по 7-10 раз!!!!!!
А что мешает этому фуфлыжнику погасить долг???
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Недимон
8 0
А что мешает этому фуфлыжнику погасить долг???
Должник еще от титьки не отлучен - по долгам звонят работодателю !?
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читатель
16 3
ну где наши кулибины? которые найдут вариант вывести из строя робота? Т.е. вместо того, чтоб разработать адекватную программу для должников, благодаря которой они смогут погасить долг, мы придумываем, как добить должника. Ну будет ваш робот звонить 10 раз в день, у человека от этого что зарплата прибавится, или деньги из воздуха появятся? Но магией деньги из воздуха владеют только банкиры и воры, простому смертному приходится пахать, а чтоб не сдохнуть приходится что-то есть и где-то жить, а на это тоже увы надо деньги....
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!
3 0
А что мешает этому фуфлыжнику погасить долг???
Банкирам только такие фуфлыжники, как ты выражаешься, и нужны. Для их дойки с последующим завладеванием реальных материальных ценностей, движимого и недвижимого их имущества за банковскую цветную бумагу.
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-(
3 4
ну где наши кулибины? которые найдут вариант вывести из строя робота? Т.е. вместо того, чтоб разработать адекватную программу для должников, благодаря которой они смогут погасить долг, мы придумываем, как добить должника. Ну будет ваш робот звонить 10 раз в день, у человека от этого что зарплата прибавится, или деньги из воздуха появятся? Но магией деньги из воздуха владеют только банкиры и воры, простому смертному приходится пахать, а чтоб не сдохнуть приходится что-то есть и где-то жить, а на это тоже увы надо деньги....
Не для того кредитные хомуты людям навешивают чтобы помогать от них побыстрее избавиться.
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