У «Югры» отозвали лицензию.

Об этом говорится на официальном сайте Центробанка. Ранее замглавы Новокузнецка Ирина Прошунина говорила о нестабильной ситуации в филиале «Югры» и «Межтопэнергобанка».

Офис банка «Югра» в Новокузнецке находится на Кирова, 45а.

Когда начнутся выплаты, на сайте банка не сообщается. ВашГород.ру пробовал дозвониться до пресс-службы компании, но номер не отвечал.

Ранее ВашГород.ру сообщал об отзыве лицензии у «Межтопэнергобанка». Власти перевели оттуда зарплаты горожан.





