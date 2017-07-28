Банк с филиалом в Новокузнецке лишили лицензии
Сегодня 15:04
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У «Югры» отозвали лицензию.
Об этом говорится на официальном сайте Центробанка. Ранее замглавы Новокузнецка Ирина Прошунина говорила о нестабильной ситуации в филиале «Югры» и «Межтопэнергобанка».
Офис банка «Югра» в Новокузнецке находится на Кирова, 45а.
Когда начнутся выплаты, на сайте банка не сообщается. ВашГород.ру пробовал дозвониться до пресс-службы компании, но номер не отвечал.
Ранее ВашГород.ру сообщал об отзыве лицензии у «Межтопэнергобанка». Власти перевели оттуда зарплаты горожан.
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