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В Новокузнецке перекроют дороги, а автобусы пойдут по-другому

Банк с филиалом в Новокузнецке лишили лицензии

Сегодня 15:04
757
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gorod342.ru

У «Югры» отозвали лицензию.

Об этом говорится на официальном сайте Центробанка. Ранее замглавы Новокузнецка Ирина Прошунина говорила о нестабильной ситуации в филиале «Югры» и «Межтопэнергобанка».

Офис банка «Югра» в Новокузнецке находится на Кирова, 45а.

Когда начнутся выплаты, на сайте банка не сообщается. ВашГород.ру пробовал дозвониться до пресс-службы компании, но номер не отвечал.

Ранее ВашГород.ру сообщал об отзыве лицензии у «Межтопэнергобанка». Власти перевели оттуда зарплаты горожан.



Комментарии 2
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наблюдатель
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ЕЩЕ БЫ ОТОБРАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ У БСТ БАНКА!!!!
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п
0 0
ЕЩЕ БЫ ОТОБРАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ У БСТ БАНКА!!!!
Почему? Вроде бы нормальный банк.
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