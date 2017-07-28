30 июля новокузнечане отпразднуют День Военно-Морского флота России.
В связи с мероприятиями в городе приостановят движение на Кирова (от перекрёстка Металлургов-Кирова до кольца на Доме быта) и по Октябрьскому (от кольца на Доме быта до Бульвара Героев).
Идущие по Кирова автобусы №№ 5, 26, 47, 47а, 55, 55к, 61а, 61, 345 в прямом и обратном направлении поедут по Бардина через вокзал. Троллейбус № 3 «Левый берег — Вокзал» также направится по Бардина.
Из-за перекрытия Октябрьского автобусы №№ 35, 35а, 55, 55к поедут по Циолковского. Троллейбусы №№ 1, 7 развернутся на кольце у Дома Быта и поедут далее по маршруту.
Дороги перекроют 30 июля с 12:00 до 13:00, уточнили в администрации Новокузнецка
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