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В Новокузнецке перекроют дороги, а автобусы пойдут по-другому

В Новокузнецке перекроют дороги, а автобусы пойдут по-другому

Сегодня 15:47
739
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Auto43.ru

30 июля новокузнечане отпразднуют День Военно-Морского флота России.

В связи с мероприятиями в городе приостановят движение на Кирова (от перекрёстка Металлургов-Кирова до кольца на Доме быта) и по Октябрьскому (от кольца на Доме быта до Бульвара Героев).

Идущие по Кирова автобусы №№ 5, 26, 47, 47а, 55, 55к, 61а, 61, 345 в прямом и обратном направлении поедут по Бардина через вокзал. Троллейбус № 3 «Левый берег — Вокзал» также направится по Бардина.

Из-за перекрытия Октябрьского автобусы №№ 35, 35а, 55, 55к поедут по Циолковского. Троллейбусы №№ 1, 7 развернутся на кольце у Дома Быта и поедут далее по маршруту.

Дороги перекроют 30 июля с 12:00 до 13:00, уточнили в администрации Новокузнецка

Комментарии 4
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1
12 4
достали со своими перекрытиями, вон на природе, на разрезах отмечайте
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Мореман
0 7
достали со своими перекрытиями, вон на природе, на разрезах отмечайте
Не гунди, салабон )
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бревно Ленина
9 0
Как же так, крупный морской порт Новокузнецк и без профессионального праздника. Особенно беря в расчёт набережную...
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123
3 0
Как же так, крупный морской порт Новокузнецк и без профессионального праздника. Особенно беря в расчёт набережную...
На прошлой неделе были в ленте на левом. Зашли на на "набережную". Это 3,14Ц! Свалка щебня.. Карманы набили, впарили "завтрак" и веселые картинки и на этом узбагоились. Опять балабол и его дружки всех обманули. Партия жуликов и воров кагбе сама за себя говорит.
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