Новокузнецк готовится к новому хоккейному сезону. Во Дворце спорта кузнецких металлургов монтируют видеокуб, проводят ремонтные работы, планируют преобразить фойе. ВашГород.ру поговорил с ветераном «Металлурга» Олегом Ивановичем Короленко, который рассказал об истории Дворца спорта.

Первый каток Сталинска появился в 1933 году напротив кинотеатра «Коммунар». В декабре 1937 года был открыт стационарный овальный каток. Он находился на месте нынешнего Дворца спорта, здесь были хоккейный стадион и дорожки для бега.

«Я жил у стадиона. У нас барак был прямо рядом со стадионом. И моё детство прошло на нём. Газончики такие, чистенько всё было, на входе на стадион стояли две скульптуры. А какой каток там был — вай-вай-вай! Музыка, духовой оркестр играл! Зимой заливали беговые дорожки, и катались все кругами. Ну, а мы пацаны маленькие были, нас не пускали, даже выгоняли. Милиция каталась на коньках. Но мы всё равно как-то ухитрялись покататься. В догонялки там играли. Да, и вообще, трудно было нас поймать. Мы такие шустренькие были. Так что милиции с нами приходилось трудновато", — вспоминает Олег Иванович.

Шли годы, и встал вопрос о строительстве большого хоккейного стадиона. Жители по-настоящему полюбили этот вид спорта. В 1957 году в нашем городе было принято решение построить крупнейший в Сибири стадион площадью 17 гектаров. Он должен был находиться в районе нынешнего парка Гагарина. Но планы так и остались планами.

Но вопрос оставался в центре внимания. Тем более, что в конце 50-х «Металлург» играл в высшей лиге. В итоге было решено строить стадион в несколько этапов.

К середине 60-х построили открытый ледовый стадион. В 1967 сделали бетонное основание для искусственного льда. Кстати, практика искусственной заливки была одной из первых в СССР. Ещё через 9 лет началось строительство крытого стадиона.

Строили Дворец спорта всем городом. Каждое предприятие Новокузнецка считало своим долгом внести вклад в работы по реконструкции. Ни одной копейки из городского и федерального бюджетов на строительство потрачено не было.

Открытие Дворца спорта состоялось 1 октября 1984 года. Новокузнецкий «Металлург» открывал домашнюю арену матчем с череповецким «Металлургом». Матч собрал около 11 тысяч зрителей и закончился вничью — 4:4.

Последняя реконструкция была проведена в 2009 году. Во время ремонта холодильного цеха старое оборудование заменено на новое, производства Италии и Норвегии. Дворец спорта кузнецких металлургов и сейчас остаётся одним из самых больших в Сибири.

За время существования стадион посетило множество болельщиков.