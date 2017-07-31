Учитель географии из Кемерова поделился с редакцией ВашГород.ру своей гипотезой по изменению климата.

«Идея гипотезы появилась 3 года назад — постепенно, сначала заинтересовался климатом, затем солнечными циклами и после обратил внимание на взаимосвязь с тектоническими процессами (электромагнитный барьер для циркуляции атмосферы), которые в свою очередь влияют на участившиеся аномалии погоды», — рассказал автор гипотезы.

Географ изучил данные по солнечной активности. По его словам, количество солнечных пятен на солнце падает. Такое уже было с 1645 по 1715 год. Этот период называют «минимум Маундера», и он совпал по времени с малым ледниковым периодом.

Тогда в Сибири, по имеющейся в истории информации, снег сходил только к концу мая, а выпадал уже в сентябре.

Но, по информации кемеровского ученого, текущий уровень активности на Солнце ниже, чем в период похолодания. Это значит, что Земля входит ледниковый период длиною в несколько миллионов лет.

Учитель проанализировал и сейсмическую активность.

«На Земле, начиная с 2016 года, участились землетрясения и их сила в балловом эквиваленте. По данным системы мониторинга за состоянием окружающей среды можно сделать вывод, что Землю приблизительно до 2019−2020 годов ждёт извержение мощного вулкана. Например, как было в прошлом году- Тоба, Везувий, Кракатау» — заявляет исследователь.

По мнению автора гипотезы, на юге Северной Америки ситуацию контролируют и изучают. В отличие от юга Восточной Сибири, где установлено мало сейсмодатчиков.

«Может прозвучать фантастически, но до 2020 года будут учащаться погодные аномалии, нестабильность климата, провалы грунта за счёт размыва территории и выделения большого количества метана в атмосферу, с образованием пустот — на западе, востоке и юге Западно-Сибирской равнины. Это повлечёт за собой образование новой реки. И это произойдёт не за десятки тысяч лет, как считается, а буквально за 2−3 года. Примерно в 2019—2020 годы», — предполагает географ.

Автор прогнозирует до октября 2017 года следующие изменения климата:

Восточно-Европейская равнина — аномальные температуры со знаком ( -) и большое количество осадков и ураганных ветров. Частые и интенсивные землетрясения на юге Кавказских гор.

— аномальные температуры со знаком -) и большое количество осадков и ураганных ветров. Частые и интенсивные землетрясения на юге Кавказских гор. Западно-Сибирская равнина — в июле-августе 2017 года сильные землетрясения на юго-востоке Западной Сибири в районах Республики Алтай, Республики Тыва, Иркутская область, Республика Бурятия и западные окраины Читинской области. Частые ураганные ветра, перепады температур и давления.

— в июле-августе 2017 года сильные землетрясения на юго-востоке Западной Сибири в районах Республики Алтай, Республики Тыва, Иркутская область, Республика Бурятия и западные окраины Читинской области. Частые ураганные ветра, перепады температур и давления. Восточная Сибирь — на севере будут аномальные холода, начиная с августа, на юге, наоборот, интенсивные осадки.

— на севере будут аномальные холода, начиная с августа, на юге, наоборот, интенсивные осадки. Дальний Восток будет во власти циклонов, и вряд ли они ослабеют до наступления зимнего периода.