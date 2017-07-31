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Кемеровский географ предсказал наступление ледникового периода

Сегодня 07:20
1549
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com википедия tvsamara

Учитель географии из Кемерова поделился с редакцией ВашГород.ру своей гипотезой по изменению климата.

«Идея гипотезы появилась 3 года назад — постепенно, сначала заинтересовался климатом, затем солнечными циклами и после обратил внимание на взаимосвязь с тектоническими процессами (электромагнитный барьер для циркуляции атмосферы), которые в свою очередь влияют на участившиеся аномалии погоды», — рассказал автор гипотезы.

Географ изучил данные по солнечной активности. По его словам, количество солнечных пятен на солнце падает. Такое уже было с 1645 по 1715 год. Этот период называют «минимум Маундера», и он совпал по времени с малым ледниковым периодом.

Тогда в Сибири, по имеющейся в истории информации, снег сходил только к концу мая, а выпадал уже в сентябре.

Но, по информации кемеровского ученого, текущий уровень активности на Солнце ниже, чем в период похолодания. Это значит, что Земля входит ледниковый период длиною в несколько миллионов лет.

Учитель проанализировал и сейсмическую активность.

«На Земле, начиная с 2016 года, участились землетрясения и их сила в балловом эквиваленте. По данным системы мониторинга за состоянием окружающей среды можно сделать вывод, что Землю приблизительно до 2019−2020 годов ждёт извержение мощного вулкана. Например, как было в прошлом году- Тоба, Везувий, Кракатау» — заявляет исследователь.

По мнению автора гипотезы, на юге Северной Америки ситуацию контролируют и изучают. В отличие от юга Восточной Сибири, где установлено мало сейсмодатчиков.

«Может прозвучать фантастически, но до 2020 года будут учащаться погодные аномалии, нестабильность климата, провалы грунта за счёт размыва территории и выделения большого количества метана в атмосферу, с образованием пустот — на западе, востоке и юге Западно-Сибирской равнины. Это повлечёт за собой образование новой реки. И это произойдёт не за десятки тысяч лет, как считается, а буквально за 2−3 года. Примерно в 2019—2020 годы», — предполагает географ.

Автор прогнозирует до октября 2017 года следующие изменения климата:

  • Восточно-Европейская равнина — аномальные температуры со знаком (-) и большое количество осадков и ураганных ветров. Частые и интенсивные землетрясения на юге Кавказских гор.
  • Западно-Сибирская равнина — в июле-августе 2017 года сильные землетрясения на юго-востоке Западной Сибири в районах Республики Алтай, Республики Тыва, Иркутская область, Республика Бурятия и западные окраины Читинской области. Частые ураганные ветра, перепады температур и давления.
  • Восточная Сибирь — на севере будут аномальные холода, начиная с августа, на юге, наоборот, интенсивные осадки.
  • Дальний Восток будет во власти циклонов, и вряд ли они ослабеют до наступления зимнего периода.

«Этот механизм необходимо доработать и перепроверить. Мне это сделать сложно из-за недостатка информации в открытом доступе. Я хочу привлечь внимание других исследователей, чтобы они подтвердили или опровергли мои выводы. В своей гипотезе я не утверждаю, что всё именно так и будет, но предпосылки к названным событиям уже есть» — прокомментировал автор гипотезы.

Комментарии 12
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Читатель
19 6
Учитель географии лучше бы детей учил. А то без репетиторов уже родную страну не знают. А этим пусть ученые занимаются. Тем более землетрясения предсказывать еще не могут, а тут с такой точностью...
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Андрей
8 0
Меньше тучи в Москве разгонять надо.Ледник вроде тает,потоп обещают
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школьник
8 4
По-моему,географ глобус пропил...
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Мангуст
9 0
Учитель географии лучше бы детей учил. А то без репетиторов уже родную страну не знают. А этим пусть ученые занимаются. Тем более землетрясения предсказывать еще не могут, а тут с такой точностью...
Видимо учит, если так увлеченно мыслит о подобных вещах! Обхаить мы всегда пожалуйста...! Так?!
Это слова увлеченного человека, который, видимо проводит анализ и увлечен всем тем, что происходит сегодня с землей (матушкой). "Учёный"...от того, что его так назвали, не становится учёным. Географ молодец, мысль его ясна, но с "географией его бедств" не согласен в корне и еще с парой моментов. Другой вопрос в том, не являются ли вообще "пришедшие" землетрясения, извержения вулканов -делом рук "человека", как такого? И, почему никаких данных (ФИО, местоположение и т.д.) о географе нет, если он вправду ищет данные для обработки?
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Эн
8 2
Учитель географии лучше бы детей учил. А то без репетиторов уже родную страну не знают. А этим пусть ученые занимаются. Тем более землетрясения предсказывать еще не могут, а тут с такой точностью...
Что говорить о землятресениях, погоду предсказать на 2-3 дня не могут ....
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Ветер перемен...
8 0
Один тоже предсказал 13.05.17. глобальный абзац. То,что планету канаебит,это факт. Мы скорее загнемся от своего же мусора и с таким правительством.
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Читатель
0 5
Во-первых учителя не виноваты,что у них урезают часы,поэтому и дети начали нуждатся в репетиторстве,плюс сами дети ленивые стали (ничего не интересно).Во-вторых для чего указывать ФИО?Ради потехи - это смешно.В-третьих согласен,что механизм ещё не изучен и прогнозировать пока рано (предположить можно).
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Венz
2 3
Один тоже предсказал 13.05.17. глобальный абзац. То,что планету канаебит,это факт. Мы скорее загнемся от своего же мусора и с таким правительством.
"Такое правительство" я бы на первое место поставил, и туда же добавил СФ, ГД и гаранта!
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Ч
5 6
Во-первых учителя не виноваты,что у них урезают часы,поэтому и дети начали нуждатся в репетиторстве,плюс сами дети ленивые стали (ничего не интересно).Во-вторых для чего указывать ФИО?Ради потехи - это смешно.В-третьих согласен,что механизм ещё не изучен и прогнозировать пока рано (предположить можно).
Часы сократили, поэтому от безделья географ какую то фуню нагородил и требует подключения всех ученых помочь ему разобраться чего он нагородил?
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z
1 0
Учитель географии лучше бы детей учил. А то без репетиторов уже родную страну не знают. А этим пусть ученые занимаются. Тем более землетрясения предсказывать еще не могут, а тут с такой точностью...
Вполне рабочая гипотеза.
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я
1 1
Один про засуху,другой про холода,третий про.Третий ты где?Пиарятся.
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