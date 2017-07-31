Учитель географии из Кемерова поделился с редакцией ВашГород.ру своей гипотезой по изменению климата.
«Идея гипотезы появилась 3 года назад — постепенно, сначала заинтересовался климатом, затем солнечными циклами и после обратил внимание на взаимосвязь с тектоническими процессами (электромагнитный барьер для циркуляции атмосферы), которые в свою очередь влияют на участившиеся аномалии погоды», — рассказал автор гипотезы.
Географ изучил данные по солнечной активности. По его словам, количество солнечных пятен на солнце падает. Такое уже было с 1645 по 1715 год. Этот период называют «минимум Маундера», и он совпал по времени с малым ледниковым периодом.
Тогда в Сибири, по имеющейся в истории информации, снег сходил только к концу мая, а выпадал уже в сентябре.
Но, по информации кемеровского ученого, текущий уровень активности на Солнце ниже, чем в период похолодания. Это значит, что Земля входит ледниковый период длиною в несколько миллионов лет.
Учитель проанализировал и сейсмическую активность.
«На Земле, начиная с 2016 года, участились землетрясения и их сила в балловом эквиваленте. По данным системы мониторинга за состоянием окружающей среды можно сделать вывод, что Землю приблизительно до 2019−2020 годов ждёт извержение мощного вулкана. Например, как было в прошлом году- Тоба, Везувий, Кракатау» — заявляет исследователь.
По мнению автора гипотезы, на юге Северной Америки ситуацию контролируют и изучают. В отличие от юга Восточной Сибири, где установлено мало сейсмодатчиков.
«Может прозвучать фантастически, но до 2020 года будут учащаться погодные аномалии, нестабильность климата, провалы грунта за счёт размыва территории и выделения большого количества метана в атмосферу, с образованием пустот — на западе, востоке и юге Западно-Сибирской равнины. Это повлечёт за собой образование новой реки. И это произойдёт не за десятки тысяч лет, как считается, а буквально за 2−3 года. Примерно в 2019—2020 годы», — предполагает географ.
Автор прогнозирует до октября 2017 года следующие изменения климата:
«Этот механизм необходимо доработать и перепроверить. Мне это сделать сложно из-за недостатка информации в открытом доступе. Я хочу привлечь внимание других исследователей, чтобы они подтвердили или опровергли мои выводы. В своей гипотезе я не утверждаю, что всё именно так и будет, но предпосылки к названным событиям уже есть» — прокомментировал автор гипотезы.
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Это слова увлеченного человека, который, видимо проводит анализ и увлечен всем тем, что происходит сегодня с землей (матушкой). "Учёный"...от того, что его так назвали, не становится учёным. Географ молодец, мысль его ясна, но с "географией его бедств" не согласен в корне и еще с парой моментов. Другой вопрос в том, не являются ли вообще "пришедшие" землетрясения, извержения вулканов -делом рук "человека", как такого? И, почему никаких данных (ФИО, местоположение и т.д.) о географе нет, если он вправду ищет данные для обработки?