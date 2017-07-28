О новокузнецких поджигательницах пианино рассказали крупные СМИ.

Историю сегодня сообщили крупный новостной сайт «Лайф» и телеграм-канал «Mash».





«Две зверушки (так назвал их мэр) рано утром сожгли общественное пианино, которое стояло в арт-сквере. Девочек сняла камера наблюдения. После объявы мэра в каждом жителе проснулся Шерлок. В сквере уже поставили новое фортепиано, но на нём никто не играет. Все ищут», — написал «Mash».

На момент написания материала новость посмотрели более 5 000 человек. Вот что пишут об инциденте комментаторы «Лайфа»:

«Зверушки и есть», «Поколение Навального во всей красе».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, сегодня хулиганки давали показания в полиции. Тем временем в «Арт-сквере» появилось новое пианино.

Напомним, достопримечательность сожгли две юные новокузнечанки.