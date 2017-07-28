О новокузнецких поджигательницах пианино рассказали крупные СМИ.
Историю сегодня сообщили крупный новостной сайт «Лайф» и телеграм-канал «Mash».
«Две зверушки (так назвал их мэр) рано утром сожгли общественное пианино, которое стояло в арт-сквере. Девочек сняла камера наблюдения. После объявы мэра в каждом жителе проснулся Шерлок. В сквере уже поставили новое фортепиано, но на нём никто не играет. Все ищут», — написал «Mash».
На момент написания материала новость посмотрели более 5 000 человек. Вот что пишут об инциденте комментаторы «Лайфа»:
«Зверушки и есть», «Поколение Навального во всей красе».
Как ранее сообщал ВашГород.ру, сегодня хулиганки давали показания в полиции. Тем временем в «Арт-сквере» появилось новое пианино.
Напомним, достопримечательность сожгли две юные новокузнечанки.
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Так и вижу, как он сидит и выдает задания:
"Поджечь пианино!"
Алексей Навальный - мужик нормальный.
Алексей Навальный - Президент реальный.
Алексей Навальный - выбор идеальный.
Их потолок 3-4 класса и полы мыть в подъездах, или дворниками.
Но для начала надо подлечить психику, полежать в стационаре детского отделения дурнички.
Вот тогда у них появится стимул не попадать в поле зрения правоохранительных органов и психбольницы.
Алексей Навальный - мужик нормальный.
Алексей Навальный - Президент реальный.
Алексей Навальный - выбор идеальный.
Их потолок 3-4 класса и полы мыть в подъездах, или дворниками.
Но для начала надо подлечить психику, полежать в стационаре детского отделения дурнички.
Вот тогда у них появится стимул не попадать в поле зрения правоохранительных органов и психбольницы.
Их потолок 3-4 класса и полы мыть в подъездах, или дворниками.
Но для начала надо подлечить психику, полежать в стационаре детского отделения дурнички.
Вот тогда у них появится стимул не попадать в поле зрения правоохранительных органов и психбольницы.
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Вылазь ископаемое из советского анабиоза, на дворе уже 21 век, феодализм-с.
Выходит, что 50 000 рэ полагается маменьке .... - за базар пацан должен отвечать !?
Алешенька, я достаточно популярно объяснил или для тебя надо отдельно повторить?
Выходит, что 50 000 рэ полагается маменьке .... - за базар пацан должен отвечать !?