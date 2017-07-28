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В Новокузнецке перекроют дороги, а автобусы пойдут по-другому

Новокузнецкие поджигательницы пианино прославились на всю страну

Сегодня 17:05
960
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

О новокузнецких поджигательницах пианино рассказали крупные СМИ.

Историю сегодня сообщили крупный новостной сайт «Лайф» и телеграм-канал «Mash».

«Две зверушки (так назвал их мэр) рано утром сожгли общественное пианино, которое стояло в арт-сквере. Девочек сняла камера наблюдения. После объявы мэра в каждом жителе проснулся Шерлок. В сквере уже поставили новое фортепиано, но на нём никто не играет. Все ищут», — написал «Mash».

На момент написания материала новость посмотрели более 5 000 человек. Вот что пишут об инциденте комментаторы «Лайфа»:

«Зверушки и есть», «Поколение Навального во всей красе».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, сегодня хулиганки давали показания в полиции. Тем временем в «Арт-сквере» появилось новое пианино.

Напомним, достопримечательность сожгли две юные новокузнечанки.

Комментарии 22
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123
39 31
Причём тут "поколение Навального"??? Это при нем что ли такое поколение выросло? Это в стране Путина, Медведева, Тулеева такое образование , медицина и тд и тп!!! Это при вас растёт такое поколение ! Вам пох на народ, какое вы ещё хотели поколение? Будет только хуже с такими правителями
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123
26 2
Причём тут "поколение Навального"??? Это при нем что ли такое поколение выросло? Это в стране Путина, Медведева, Тулеева такое образование , медицина и тд и тп!!! Это при вас растёт такое поколение ! Вам пох на народ, какое вы ещё хотели поколение? Будет только хуже с такими правителями
Это при нынешней власти по всем федеральным каналам показывают наверняка специально всякую дичь, на которой и растут такие вот девочки и мальчики
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Сталин
20 0
Эти ресурсы стирают комментария наподобие-Путинское поколение))) Зато поколение навального лайкают все)))))
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Dax
56 0
А причем здесь Навальный?
Так и вижу, как он сидит и выдает задания:
"Поджечь пианино!"
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Кстати:
5 1
Прославлю ка я Лексей Натолича:
Алексей Навальный - мужик нормальный.
Алексей Навальный - Президент реальный.
Алексей Навальный - выбор идеальный.
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Алёша
12 0
Причём тут "поколение Навального"??? Это при нем что ли такое поколение выросло? Это в стране Путина, Медведева, Тулеева такое образование , медицина и тд и тп!!! Это при вас растёт такое поколение ! Вам пох на народ, какое вы ещё хотели поколение? Будет только хуже с такими правителями
Образование тут не причем Если они тупые курицы, то хоть при каком образовании они таковыми останутся. Вот воспитание тут играет куда более важную роль.
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Кстати:
4 0
Эти ресурсы стирают комментария наподобие-Путинское поколение))) Зато поколение навального лайкают все)))))
Сегодня ДНО вселяет в меня уверенность в завтрашнем ДНЕ ! ! !
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Акрихин
8 19
Причём тут "поколение Навального"??? Это при нем что ли такое поколение выросло? Это в стране Путина, Медведева, Тулеева такое образование , медицина и тд и тп!!! Это при вас растёт такое поколение ! Вам пох на народ, какое вы ещё хотели поколение? Будет только хуже с такими правителями
Правда ? Ты серешь в подьезде, а виноват Путин ? Бугага, точно, навальнята, вы больные на всю голову))))
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Ваше имя
4 8
Какие они учащиеся?
Их потолок 3-4 класса и полы мыть в подъездах, или дворниками.
Но для начала надо подлечить психику, полежать в стационаре детского отделения дурнички.
Вот тогда у них появится стимул не попадать в поле зрения правоохранительных органов и психбольницы.
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сова
1 10
Прославлю ка я Лексей Натолича:
Алексей Навальный - мужик нормальный.
Алексей Навальный - Президент реальный.
Алексей Навальный - выбор идеальный.
Зачётно лизнул
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хмырь
3 3
Вот страна дебилов!из ********** выходки двух дегенераток устроили политические дебаты....
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хмырь
0 2
Вот страна дебилов!из ********** выходки двух дегенераток устроили политические дебаты....
X.u.l.иганская выходка.
ответить
аватар
Кстати:
1 0
Вот страна дебилов!из ********** выходки двух дегенераток устроили политические дебаты....
Это всё Сова затеяла - редисочка моя.
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Из юмора
2 0
Какие они учащиеся?
Их потолок 3-4 класса и полы мыть в подъездах, или дворниками.
Но для начала надо подлечить психику, полежать в стационаре детского отделения дурнички.
Вот тогда у них появится стимул не попадать в поле зрения правоохранительных органов и психбольницы.
Банковский работник говорит: у нас в банке только у двоих высшее образование - у дворника и курьера.
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123
2 7
Да по большому счету всем поЎ на эту пианину. Все же как обычно, с подачи троля недомерка устроили бурление говн. Это скорее оно прославилось на всю страну своим неадекватным высказыванием про зверушек и объявой в 50 тыр. Идиота кусок. Похоже балабола еще с субботника штырит или он под коксом выдает такие перлы.
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123
1 1
Да по большому счету всем поЎ на эту пианину. Все же как обычно, с подачи троля недомерка устроили бурление говн. Это скорее оно прославилось на всю страну своим неадекватным высказыванием про зверушек и объявой в 50 тыр. Идиота кусок. Похоже балабола еще с субботника штырит или он под коксом выдает такие перлы.
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сова
2 0
Это всё Сова затеяла - редисочка моя.
Приезжай к 8 на наше место
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:
0 0
Какие они учащиеся?
Их потолок 3-4 класса и полы мыть в подъездах, или дворниками.
Но для начала надо подлечить психику, полежать в стационаре детского отделения дурнички.
Вот тогда у них появится стимул не попадать в поле зрения правоохранительных органов и психбольницы.
Их потолок 3-4 класса и полы мыть в подъездах, или дворниками.
....................
Вылазь ископаемое из советского анабиоза, на дворе уже 21 век, феодализм-с.
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Кстати:
0 0
Пишут, что одну из "поджигательниц" привела в ментовку МАМА, а вторую узнали от приведенной.
Выходит, что 50 000 рэ полагается маменьке .... - за базар пацан должен отвечать !?
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123
2 0
Для "алешенек", плывущих по течению, объясню немного, что заявление балабола было в очередной раз обычным вбросом. Оно пишет, что вознаграждение будет тому, кто приведет зверушек в мусарню. Во-первых, зверушка - это не человек, что уже кагбе отрицает идею верификации подозреваемых людей с теми, кого имеет в виду упоротый недомерок. А во-вторых, привести человека против его воли в мусарню можно только в одном единственном случае - похитив его и доставив с применением силы, а это уже карается УК по статье незаконное лишение свободы. Понимая это никто в здравом уме не будет захватывать человека и тащить его в мусарню. Таким образом, заявление недомерка есть ни что иное, как обычный вброс пустозвонной лирики.

Алешенька, я достаточно популярно объяснил или для тебя надо отдельно повторить?
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ого
0 0
Пишут, что одну из "поджигательниц" привела в ментовку МАМА, а вторую узнали от приведенной.
Выходит, что 50 000 рэ полагается маменьке .... - за базар пацан должен отвечать !?
Раньше были детишки за идею, павлики морозовы, теперь родичи за злато потомство свое сдают чтобы проценты по кредитам заплатить? Растем?
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злой
0 0
Зачётно лизнул
ага,а теперь пусть соснет
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