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Россияне стали чаще жениться

Сегодня 17:38
192
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Как сообщает газета «Известия», в России стали чаще вступать в брак.

За первое полугодие 2017 года число зарегистрированных семейных союзов выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по май в законные отношения вступили около 290 000 пар.

К слову, по сравнению с 2016 годом, количество разводов остается на прежнем уровне. В 2017 году распалось уже 247 000 пар.

Основной причиной, подталкивающей людей жениться чаще, психологи и социологи считают экономическую выгоду. Для семьи увеличивается вероятность одобрения ипотеки, многие стремятся получить бонус в виде материнского капитала.

Еще в 90-е Россия занимала последнее место по значимости для людей семейных отношений по данным международного исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей». А уже в 2010 году наша страна оказалась в этом рейтинге на первом месте.

Комментарии 6
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Я так кумекаю:
1 0
на ком?
По несколько раз !
Он на Ней, Она на Нем.
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Ветер перемен...
1 0
По несколько раз !
Он на Ней, Она на Нем.
Ну хочешь я на тебе женюсь
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z
1 0
Ну а как еще получить гражданство азиатам?
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Я так кумекаю:
1 0
Ну хочешь я на тебе женюсь
Я мужицкого полу, женитесь на Сове.
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Ветер перемен...
1 0
Я мужицкого полу, женитесь на Сове.
Мне всё-равно из чего у тебя пол, главное, чтобы крыша не протекала
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