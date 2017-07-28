Как сообщает газета «Известия», в России стали чаще вступать в брак.
За первое полугодие 2017 года число зарегистрированных семейных союзов выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по май в законные отношения вступили около 290 000 пар.
К слову, по сравнению с 2016 годом, количество разводов остается на прежнем уровне. В 2017 году распалось уже 247 000 пар.
Основной причиной, подталкивающей людей жениться чаще, психологи и социологи считают экономическую выгоду. Для семьи увеличивается вероятность одобрения ипотеки, многие стремятся получить бонус в виде материнского капитала.
Еще в 90-е Россия занимала последнее место по значимости для людей семейных отношений по данным международного исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей». А уже в 2010 году наша страна оказалась в этом рейтинге на первом месте.
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