На область обрушится непогода.
ЕДДС Новокузнецка распространила штормовое предупреждение на ближайшие три дня.
В субботу, 29 июля, днём в большинстве районов ожидаются грозы, в отдельных районах — сильные дожди, град. Порывы ветра усилятся до 18−23 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 18…23 градуса выше ноля, по югу Кузбасса столбик термометра поднимется до +28.
30 и 31 июля в отдельных районах области тоже будет дождливо, пройдут грозы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
В воскресенье, 30 июля, воздух прогреется до +21…+26 градусов. В понедельник, 31 июля, синоптики прогнозируют 20−25 градусов тепла.
О происшествиях в Новокузнецке, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, просят сообщать по телефонам: 32−15−15, 32−16−16.
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