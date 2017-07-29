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Новосибирск: Карта выходных с 28 по 30 июля

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Сегодня 08:30
1217
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
miasskiy.ru

На область обрушится непогода.

ЕДДС Новокузнецка распространила штормовое предупреждение на ближайшие три дня.

В субботу, 29 июля, днём в большинстве районов ожидаются грозы, в отдельных районах — сильные дожди, град. Порывы ветра усилятся до 18−23 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 18…23 градуса выше ноля, по югу Кузбасса столбик термометра поднимется до +28.

30 и 31 июля в отдельных районах области тоже будет дождливо, пройдут грозы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье, 30 июля, воздух прогреется до +21…+26 градусов. В понедельник, 31 июля, синоптики прогнозируют 20−25 градусов тепла.

О происшествиях в Новокузнецке, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, просят сообщать по телефонам: 32−15−15, 32−16−16.

Комментарии 5
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макс
5 0
каждый день пишут что непогода )) нас уже ничем не напугаешь ))
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+++++
72 0
Ночью была гроза, а утром о ней предупредили!!! Ржунемогу...
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Марыся
2 0
всё, я в магазин побежала, придется перебежками, а вдруг)))))
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Марыся
5 0
Ночью была гроза, а утром о ней предупредили!!! Ржунемогу...
об грозе и урагане предупреждали мчс-ники, смс присылали.Вчера еще в лес ходили, тишина стояла жуткая,,вся природа замерла. а это предвестник бури
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0 0
Ночью была гроза, а утром о ней предупредили!!! Ржунемогу...
Мне постоянно смс от мчс приходят. Мегафон
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