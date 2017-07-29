На область обрушится непогода.

ЕДДС Новокузнецка распространила штормовое предупреждение на ближайшие три дня.

В субботу, 29 июля, днём в большинстве районов ожидаются грозы, в отдельных районах — сильные дожди, град. Порывы ветра усилятся до 18−23 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 18…23 градуса выше ноля, по югу Кузбасса столбик термометра поднимется до +28.

30 и 31 июля в отдельных районах области тоже будет дождливо, пройдут грозы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье, 30 июля, воздух прогреется до +21…+26 градусов. В понедельник, 31 июля, синоптики прогнозируют 20−25 градусов тепла.

О происшествиях в Новокузнецке, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, просят сообщать по телефонам: 32−15−15, 32−16−16.