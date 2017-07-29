Информация о нём войдёт в «Книгу рекордов России».

Большой вишнёвый пирог приготовили на масштабном фестивале «Арт-вишня», который сейчас проходит в Осинниках. Вес кулинарного изделия составил более 300 кг, ширина — 3 метра, длина — 15 метров. Рекорд страны зафиксировал представитель «Книги рекордов России» из Москвы, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Фестиваль «Арт-вишня» проходит в рамках программы развития моногородов. Он стартовал в пятницу, 28 июля, и продолжится 29 июля.

В эти дни в городе проходят научные, культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, которые объединяет тема вишни. Также для гостей организованы конкурсы, мастер-классы, фестиваль красок Холи, шоу мыльных пузырей, шоу иллюзионистов, научные эксперименты, театрализованные представления, выступления эстрадных артистов Кузбасса и России.