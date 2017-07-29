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Новосибирск: Карта выходных с 28 по 30 июля

В Осинниках испекли самый большой пирог в России

Сегодня 10:00
606
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Информация о нём войдёт в «Книгу рекордов России».

Большой вишнёвый пирог приготовили на масштабном фестивале «Арт-вишня», который сейчас проходит в Осинниках. Вес кулинарного изделия составил более 300 кг, ширина — 3 метра, длина — 15 метров. Рекорд страны зафиксировал представитель «Книги рекордов России» из Москвы, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Фестиваль «Арт-вишня» проходит в рамках программы развития моногородов. Он стартовал в пятницу, 28 июля, и продолжится 29 июля.

В эти дни в городе проходят научные, культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, которые объединяет тема вишни. Также для гостей организованы конкурсы, мастер-классы, фестиваль красок Холи, шоу мыльных пузырей, шоу иллюзионистов, научные эксперименты, театрализованные представления, выступления эстрадных артистов Кузбасса и России.

Комментарии 6
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гы
1 1
Круто, а бугернатора все нет.
и не будет. холодильник не выпустит
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123
7 4
А вата где? Вокруг пирога какой-то забор и кучка поварих. Неужели для ваты не согласовали "завтрак"?
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123
0 2
Ой, еще и мусара разглядел на заднем плане )))))))) Точно не согласовали массовый завтрак.
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Ха
2 0
Круто, а бугернатора все нет.
Зато триппер всегда с тобой
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Я
0 0
Порадуйтесь за город, а не язвите, настроение у людей отбиваете.
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